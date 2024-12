Pilar: dejó el auto mal estacionado en un country y un vecino le rompió el parabrisas con un palo de golf

Una discusión por un auto mal estacionado en un country de la localidad bonaerense de Pilar derivó en una violenta reacción. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

La escena comenzó cuando un hombre, que circulaba a bordo de su camioneta 4x4, intentó salir del barrio privado. Al llegar a una de las esquinas, no pudo avanzar porque se encontró con un Mercedes Benz mal estacionado, lo que derivó en un ataque de furia. Tras un intercambio verbal, el conductor de la camioneta tomó un palo de golf del baúl y golpeó en tres oportunidades el parabrisas del vehículo.

En una entrevista con el canal C5N, la víctima relató lo ocurrido el martes al mediodía: “Dejamos el auto estacionado, pero no mal estacionado, o sea, la camioneta pasaba, y este chico arrancó a los gritos, bocinazos, empezó a pedir que le corra la camioneta, pero de mala manera y no me dio tiempo a correr el auto”. Según argumentó la víctima, el agresor no es propietario del lugar, sino que familiar de una persona que habita en el country.

“El pibe ya tuvo problemas ahí dentro. Él no vive ahí, sino que vive un pariente. Mucha información no me quisieron dar en el barrio, por eso pedí las cámaras para ver si yo podía hacer algo, pero ya tuvo problemas y anda con la perra para todos lados”, señaló.

Y cerró: “A mí el seguro me pagó lo del parabrisas, y no quiero más lío porque no quiero que mañana me raje el auto de punta a punta, así que no pretendo hacer ninguna denuncia”.

