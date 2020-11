Pidieron exhumar los restos de Maradona para sacar muestras de ADN

Santiago Lara, un joven de La Plata, pidió a la Justicia que se realice la exhumación del cuerpo de Diego Armando Maradona para extraer muestras de ADN y determinar si es su hijo.

Los abogados José Nuñez y Benitez se presentaron este viernes por la tarde en “Confrontados” e hicieron pública la petición del joven de La Plata: “Nosotros estuvimos analizando y no tiene nada que ver con una cuestión personal. Acá hay un chico que se queda colgado sin saber quién es”, y contó que está “con ataques de llanto” y agregó que “no solo no sabe quién es sino que no pudo despedir a su padre”.

Solicitaron que se designe de manera “urgente” un perito especialista en examen de tipicidad de ADN con el objetivo de establecer porcentajes de compatibilidad del joven y el ex futbolista.

Santiago Lara sería fruto de una relación entre Diego Maradona y Natalia Garat, quien murió de un cáncer de pulmón cuando él tenía tres años. Según contó el joven, la mamá antes de morir le contó a su pareja, Marcelo Lara, que él era hijo del diez.

En antiguas declaraciones con Intrusos, Lara indicó sobre su historia: “Cuando mi mamá falleció yo tenía tres años. Sobre la relación entre Diego y mi mamá no sé mucho porque no quise que me cuenten. Cada vez que me hablan de ella es para saber cómo era, pero de esa relación no sé casi nada. Ya era mucho para mí saber que no era de la familia que creía”.

El joven contó que se enteró a los 13 años cuando al pasar por un kiosco vio una revista con la cara de Diego y abajo la suya pixelada. “Quedé en shock, no entendía qué hacía en la revista. Lo llamé a mi papá, le pregunté y me contó todo”, recordó.

“Sólo me contaron que cuando nací, mi viejo (por Marcelo Lara) me llevó a la costa para sacarme de lo que estaba pasando, porque se llenó el lugar de cámaras. También sé que Claudia Villafañe llamó por teléfono a mi papá para amenazarlo. Le decían que no hablen, que no se diga nada del tema”, continuó.

“Mi mamá y Marcelo en ese momento eran amigos y ‘amigovios’. Unas semanas antes de fallecer, ella estaba muy enferma y le contó cómo pudo que yo era hijo de Diego Maradona. Hasta ahí mi papá no sabía que yo era hijo de Diego”, manifestó el posible hijo del deportista. Y concluyó: “Inclusive habían empezado un juicio de filiación que terminó enseguida porque ella falleció de cáncer”.

El año pasado el abogado de Maradona, Matías Morla, reconoció públicamente que el joven podría ser hijo del Diez y anunció que colaboraría para que se sepa la verdad.