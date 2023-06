“Hoy es día de alegatos de palabras, gestos y emociones. Hoy comienza la ansiada respuesta a las acusaciones. Hoy se viste de cabeza a pie la prueba para demostrar la inocencia ante cada una de las denuncias. Hoy por fin tenemos la palabra y seremos la herramienta de la razón de este lado del mostrador”. El mensaje, firmado por la monja Kumiko Kosaka (imputada como autora y partícipe de abusos sexuales a niños sordos y niñas sordas en el instituto religioso mendocino Antonio Próvolo), fue enviado a primera hora de este jueves -vía WhatsApp y a algunos periodistas- por uno de sus abogados, Carlos Varela Álvarez. Lo hizo a través de una lista de difusión.

Y pasadas las 10:30 de hoy, Varela Álvarez -en su rol de abogado defensor de la monja imputada-, inició su alegato de cierre el segundo de los juicios por los abusos sexuales en el instituto lujanino. Esta etapa comenzó promediando mayo, primero con los alegatos del fiscal Alejandro Iturbide, y luego siguió con el pedido de los abogados de los denunciantes -la mayoría de ellos, ya confirmados como víctimas de los abusos en el instituto tras la condena a dos curas y dos ex trabajadores como autores de los abusos-. Ambas partes pidieron una condena de 25 años de prisión para Kosaka, que es la involucrada en la primera de las causas por las que se está alegando.

Pidieron 25 años de cárcel para la monja Kosaka por los abusos en el Próvolo y su abogado viralizó un llamativo video. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Los curas Horacio Corbacho y Nicola Corradi -ya fallecido- fueron condenados a 45 y 42 años de prisión, mientras que el ex jardinero Armando Gómez y el ex monaguillo, Jorge Bordón, fueron sentenciados a 18 y 10 años de cárcel respectivamente. Todas las condenas se conocieron entre 2018 y 2019, mientras que en el actual juicio -que ya está en etapa de resolución- hay 9 mujeres imputadas (entre ellas dos monjas). Si bien la mayoría de las imputadas están imputadas como encubridoras y partícipes, Kumiko Kosaka está acusada, además, de haber cometido abusos.

Pidieron 25 años de cárcel para la monja Kosaka por los abusos en el Próvolo y su abogado viralizó un llamativo video. Foto: Captura Web.

El llamativo video con que el abogado de la monja clama por su inocencia

Además del mensaje donde habla de “demostrar la inocencia”, el abogado de Kosaka -quien firma el mensaje con el nombre de la monja- incluyó una edición especial del tema “Resistiré”, compuesto por la agrupación española Dúo Dinámico.

Esta versión fue presentada a comienzos de abril de 2020, en uno de los momentos más críticos de la pandemia de Covid-19 y del confinamiento y restricciones. Fue precisamente en ese momento en que la canción, su letra y su ritmo, se convirtieron en un himno de la resiliencia y la motivación para salir adelante. En esta edición especial, grabada y difundida durante la pandemia, importantes artistas españoles (David Bisbal, Melendi, Manuel Carrasco, Rozalén, Vanesa Martín o Álvaro Soler, entre otros y otras) intentaron difundir su mensaje de ánimo y esperanza, convocados por Cadena 100 y a beneficio de Cáritas.

Muy probablemente, con este mismo espíritu y esta misma intención, es que Varela Álvarez y el resto de los abogados que defienden a Kosaka viralizaron esta versión del himno a la resistencia. No es el primer mensaje en cadena que han viralizado vía WhatsApp en defensa de la monja, la más complicada -a juzgar por sus imputaciones- en este nuevo juicio.

Pidieron 25 años de prisión para la monja imputada por los abusos

El 19 de mayo pasado, el fiscal Alejandro Iturbide finalizó su exposición y oficializó la acusación formal contra Kosaka. En ese sentido, pidió para la monja una condena de 25 años de prisión y de 10 años de inhabilitación especial máxima para ejercer cargos educativos y de albergue donde haya menores y donde se requiera el control de la autoridad pública.

Pidieron 25 años de cárcel para la monja Kosaka por los abusos en el Próvolo y su abogado viralizó un llamativo video. Foto: Archivo Los Andes.

Durante su exposición, Iturbide acusó a la religiosa japonesa por los delitos de autora del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por un hecho, partícipe necesario de abuso sexual gravemente ultrajante agravado continuado, partícipe necesaria en tres hechos de abuso sexual con acceso carnal agravados y autora de cincos hecho de corrupción de menores.

Luego de los alegatos y del pedido del fiscal, fue el turno de los abogados que representan a los denunciantes, muchos de ellos ya víctimas confirmadas durante el primero de los juicios. El pedido de pena de la querella fue similar y en la misma sintonía de la Fiscalía: 25 años de prisión para Kosaka.

Y esta mañana comenzaron los alegatos de los abogados de las imputadas con su exposición.

En esta etapa de los alegatos, las partes se han centrado en la primera de las causas nucleadas en el juicio actual, que involucra únicamente a Kosaka. Luego será el turno de las otras dos causas -todas unificadas en el mismo juicio-, que involucran a otra monja (Asunción Martínez), a la ex representante legal del Próvolo (Graciela Pascual) y a 4 ex directoras, una psicóloga y la ex cocinera.

Pidieron 25 años de cárcel para la monja Kosaka por los abusos en el Próvolo y su abogado viralizó un llamativo video. Foto: Archivo Los Andes.

El Caso Próvolo constituye el caso de abuso sexual eclesiástico más importante y escandaloso de la historia de Mendoza, y uno de los mayores a nivel nacional. De hecho, las noticias y novedades de los abusos -que comenzaron a salir a la luz a partir de noviembre de 2016- generaron interés y causaron gran consternación en todo el mundo.

En Verona (Italia) y La Plata (Buenos Aires), además, el caso se siguió con especial atención. Y es que en ambas ciudades el Próvolo tenía sedes e, incluso, en todas había estado Corradi al frente. Lo que agrava más aún la situación es que el sacerdote italiano tenía antecedentes de denuncias por abusos a estudiantes en Verona y en Italia ya, antes de llegar a Mendoza y ser designado al frente del instituto de Luján de Cuyo.

Pidieron 25 años de cárcel para la monja Kosaka por los abusos en el Próvolo y su abogado viralizó un llamativo video. Foto: Prensa Poder Judicial de Mendoza

Los abogados de la monja definieron como “vergüenza” el pedido del fiscal

Una vez que se conoció el pedido de condena del fiscal Iturbide, los abogados Varela Álvarez, Enoc Ortiz y Valeria Corbacho -quienes defienden a las monjas Kosaka y Martínez- reaccionaron con muy duros términos ante el pedido de condena (25 años de cárcel para Kosaka).

Oportunamente hablaron de “falsa denuncia” contra sus defendidas y acusaron a la Fiscalía de “completar la mentira” con el pedido de condena.

A través de un escrito público -y que viralizaron de manera similar al del mensaje de esta mañana-, criticaron por igual el accionar del fiscal Iturbide, de su par Gustavo Stroppiana y de los intérpretes que fueron claves durante la instrucción de la causa, así como también de peritos oficiales y de dos ex jueces que fueron parte del tribunal de este segundo juicio.