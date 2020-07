Piden un certificado de inmunidad para quienes se curaron de coronavirus

Diputados de la Legislatura provincial aprobó una declaración para que se implemente un Certficado de Inmunidad para pacientes que se curaron de Covid 19. La intención, es que aquellas personas que se habrían inmunizado puedan circular sin restricciones. El proyecto es de la diputada Hebe Casado, médica especialista en inmunología y legisladora electa por el PRO- Frente Cambia Mendoza. “Se vería con agrado que el Poder Ejecutivo provincial realice las gestiones ante el Poder Ejecutivo Nacional a fin de implementar un Certificado de Inmunidad para pacientes recuperados del COVID-19”, dice la declaración en su primer párrafo.

Fundamentos En el documento se da cuenta de que a partir de la declaración de pandemia de la OMS nuestro país declaró en primera instancia la emergencia Pública en materia Sanitaria, a través del DNU 260/2020 de fecha 12 de marzo de 2020, y luego el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, a través del DNU 297/2020 el 19 de marzo de 2020. “Esta medida de aislamiento social sigue vigente hasta el 28 de junio de 2020”, aclara. Continuando, explica que la pandemia del COVID-19 está generando un contexto recesivo sin precedentes a nivel mundial y que los pronósticos del FMI son preliminares y difíciles de predecir: “El pronóstico de crecimiento mundial está sujeto a una extrema incertidumbre. Las secuelas económicas dependen de factores cuyas interacciones son difíciles de predecir, como por ejemplo la trayectoria de la pandemia, la intensidad y eficacia de los esfuerzos de contención, el grado de las perturbaciones en la oferta, las repercusiones del endurecimiento drástico de las condiciones en los mercados financieros mundiales, variaciones de los patrones de gasto, cambios de comportamiento (como una renuencia de las personas a visitar centros comerciales y utilizar transporte público), efectos en la confianza y volatilidad de los precios de las materias primas”, citan. A partir de esto, el documento señala que se torna imperioso encontrar mecanismos y herramientas que minimicen el impacto económico y social que trae aparejado el Aislamiento social, preventivo y obligatorio, sin poner en riesgo la salud pública , ya que la provincia de Mendoza no es ajena a esta crisis mundial económica y sanitaria. Es por estas razones y añadiendo las evidencias científicas y antecedentes a nivel global de herramientas que permiten identificar las poblaciones inmunes al COVID-19 y que, al mismo tiempo, no tienen capacidad de contagiar a otras personas, a través de la realización de los tests serológicos de anticuerpos IgG o IgM/IgA para COVID-19. “Estos tests permiten identificar la existencia y cantidad de anticuerpos contra el COVID-19 de personas que estuvieron expuestas al virus o que se han recuperado de la infección. El resultado positivo de este test indica que la persona está o ha estado expuesta al virus y fue asintomático o recuperado, ha generado los anticuerpos contra el COVID-19 y serían inmunes al contagio y no podrían contagiar a otras personas. Estas personas podrían circular libremente, sin poner en riesgo la salud pública”, dice el proyecto en sus fundamentos. Por otro lado, agrega que el Certificado de Inmunidad maximizará beneficios, al permitir que en un contexto de seguridad puedan volver a interactuar en actividades sociales y económicas.

Falta investigación Para el Jefe de Departamento Toxicología del ministerio de Salud de Mendoza, Sergio Saracco, todavía falta investigación para saber qué elementos indican que la persona que estuvo infectada ya generó anticuerpos. Según dijo, el resultado positivo de un test indica que la persona está (Ig M ) o ha estado expuesta al virus (IgG) y fue asintomático o recuperado, y que formó los anticuerpos. “Pero ello, con el conocimiento existente a la fecha, no garantiza el grado inmunidad adquirido, ni sabemos cuanto dura, por lo que no se podrían garantizar por ahora si puede contagiar a otras personas o no”, dijo. Por esta razón planteó que hace falta un estudio especial para determinarlo. “En Inglaterra se está haciendo este estudio y recién está en etapa II. Allí se están inmunizando grupos de voluntarios para ver si generan estos anticuerpos. Después hay que ver cuanto dura y saber cada cuanto hay que seguir estimulandolo, como sucede por ejemplo con la gripe, cuya vacunación es cada un año”, señaló el especialista. Saracco además indicó que además, hoy se está atento a lo que ocurre con los rebrotes. Pero aun no se ha logrado determinar si quienes se enferman lo hacen por primera vez o ya habían tenido el virus.