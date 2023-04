Piden reductores de velocidad en calles de Luján

A raíz de numerosos proyectos que están en estudio en el Concejo Deliberante de Luján sobre la colocación de lomos de burros, semáforos, lomos de caucho, radares, carteles, reductores de velocidad en distintas calles y rutas del departamento, el Concejo Deliberante coordinará con el Departamento Ejecutivo la colocación de tales elementos en diversas calles del departamento. Así lo expresó el titular del deliberativo, Andrés Sconfienza y consideró: “en esta gestión, al haber asfaltado tantas calles, ahora los vecinos nos piden que trabajemos en darles más seguridad respecto al tránsito y por ello vamos a coordinar con el Departamento Ejecutivo un plan integral que contemple las necesidades de los frentistas, los costos de los reductores, la fluidez del paso de los vehículos y la capacidad del municipio y la Dirección de Vialidad para hacerlo”.

Sconfienza resaltó que son numerosos los pedidos de los vecinos en cuanto a las nuevas calles y barrios y consecuentemente el nivel de tránsito que cada vez es mayor. En la última sesión, ingresaron al Concejo pedido de reductores de velocidad en Vertientes de Pedemonte, en calle chile, calle Anchorena, Barrio Parque Jardín Vistalba y pedido de ciclovías en Quintana, Terrada y Olavarría. Estas solicitudes se suman a otras de distintos sectores, especialmente donde se han extendido el asfaltado en calles o tramos de calles que históricamente fueron de tierra, como Almirante Brown. Y, entre otros viejos reclamos, se destaca el pedido de los vecinos de calle Pueyrredón, especialmente en el tramo comprendido por calle San Martín y Viamonte, en Chacras de Coria. En 2021 se presentó un proyecto para instalar reductores físicos de velocidad en la intersección de calles Álzaga y Pueyrredón, además de colocación de señalización horizontal y vertical para mejorar las condiciones de seguridad vial. También se resaltó que la velocidad es un factor de riesgo clave en los siniestros viales, e incrementa tanto la posibilidad de que ocurra un siniestro, como la gravedad de las lesiones de quienes lo sufren. Y por este motivo, uno de los objetivos es bajar la velocidad de circulación en esta vía.

Onelia Cobos, destacada vecina de Chacras, ex docente, escritora e historiadora, comentó en diciembre que los vecinos presentaron un nuevo pedido al Concejo, que, entre los principales planteos, figura la urgente reducción de la velocidad de circulación por Pueyrredón; el ordenamiento de los cruces con Álzaga y Viamonte; el trazado de veredas para la circulación de peatones, incluso bicisenda para los ciclistas. También reclaman un estudio de ordenamiento vial de la zona

En Vistalba

Alejandro, vecino de Vistalba, expresó que en calle Guardia Vieja es muy necesaria la instalación de un reductor de velocidad. “Es urgente, se necesitan reductores de velocidad en Guardia Vieja, porque es una recta y parece una carrera de autos, y la conexión con Las Palmas y otros cruces, son un desastre”, dijo el vecino. Y agregó: “tenés que salir escarbando, además de que no tenés vista hacia los costados, al Norte y al Sur. Los que han funcionado son los reductores gigantes que atraviesan ciclovías, porque las tachas y tapones se rompen al poco tiempo de uso. También vemos uno reductores “media caña”, pero veo que se deforman fácilmente”. Alejandro resaltó que actualmente “están realizando una obra de cloacas, en el extremo norte de Guardia Vieja y del lado Sur han empezado una ciclovía, que va a estar buenísima, pero teniendo terreno disponible en la banquina para acopiar materiales, van tomando la calle con estos materiales que generan complicaciones de tránsito”. Finalmente, aprovechó la oportunidad para expresar que espera que reforesten el lugar.

Bárbara, que también vive en Vistalba, comenta que más que semáforos y reductores se debería priorizar la fluidez del tránsito. “Hoy, con la refuncionalización de Guardia Vieja y la ruta Panamericana no se puede transitar directamente”.

Carteles y otras soluciones

Andrés Sconfienza explicó que “lamentablemente con la cartelería sola, los automovilistas no cumplen con las velocidades máximas y entonces hay que recurrir a otros sistemas. El tema también es el deterioro de estos sistemas y los costos. Queremos que se intensifiquen las campañas de concientización”. Añadió que este año han recibido muchísimos pedidos para mitigar la velocidad en algunos sectores, algunas calles, sobre todo las nuevas trazas que el municipio ha asfaltado en algunos barrios. Pero la idea es coordinar con el Ejecutivo las campañas de concientización, porque la solución no es sólo poner reductores, tachas. Tenemos que aprender a respetar la cartelería y también apuntamos a demarcar con pintura sobre el asfalto para indicarle al conductor que debe respetar la velocidad que se indica y las señales de tránsito”. Por último, dijo: “un auto se transforma en un arma si el conductor no tiene en cuenta las leyes de tránsito. A esta altura quien maneja ebrio ya es porque no tiene el más mínimo respeto ni por su vida ni por la de sus semejantes. Se pierden los reflejos, la visibilidad, el pulso, y el camino se transforma en una ruta que puede llevar a la muerte al conductor o a quienes circulan por su lado, como así también las discapacidades que quedan por los accidentes. Igualmente es muy responsable ir a velocidades con las cuales se pierde el control del manejo”.