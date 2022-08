Piden hacer un buen manejo de la basura para evitar una invasión de ratas en Ciudad

La presencia de roedores en la vía pública es, a esta altura, algo común en la Capital de Mendoza. Prácticamente no hay vecino que no las haya visto husmeando entre la basura, corriendo por las acequias o trepando por los árboles. La sobrepoblación de ratas es una posibilidad siempre latente, por lo que las autoridades municipales piden “mantener un buen hábito con la basura” para evitarlo.

“Yo ando todo el tiempo en la calle, vivo en Ciudad, y veo ratas gigantes”, comentó uno de los tantos vecinos consultados por esta situación. De hecho, este jueves el edificio de la Legislatura se cerró por 24 horas porque se llevó adelante una desinfección y desratización, en coincidencia con lo que ven los capitalinos por la zona. Pese a ello, desde la Municipalidad respondieron a Los Andes: “No tenemos pedidos de desratización ni pedidos de que actuemos por sobrepoblación”.

Así lo aseguró Martín Careddu, subsecretario de Planificación y Servicios Públicos de Ciudad, quien además manifestó que desde el municipio tampoco está en los planes una desratización inminente. “No lo tenemos planificado, muchas veces lo hacemos porque vemos que en algún lugar hay, pero eso tampoco ha pasado”, aclaró.

Sobre el caso de la Legislatura, detalló: “Nosotros no hemos hecho nada ahí”. Es que, en el caso de edificios privados o municipales, el servicio se terceriza ya que “es otro el procedimiento que se utiliza”.

Ante la consulta, Careddu reafirmó: “No tenemos información de que haya una sobrepoblación, y si fuera así, vamos a tomar medidas, obviamente”. Por ello explicó la importancia de que los vecinos informen formalmente la situación: “Es bueno que esos pedidos o inquietudes se envíen a través de un mail a la municipalidad, indicando la dirección donde los vieron, así nosotros podemos actuar”.

“Lo que hacemos es actuar cuando nos lo solicitan. No tenemos inconveniente en hacerlo cuando es en la vía pública”, remarcó Careddu.

La última vez que realizaron una desratización, indicó el subsecretario, fue cuando regresó la actividad gastronómica post-pandemia “en la zona de calle Belgrano, entre Pedro Molina y Colón, donde hay algunos restaurantes, así como en calle Arístides”. Sin embargo, el funcionario aclaró que la presencia de ratas no responde específicamente a sitios donde hay locales de comida, sino que “se da cuando no hay un buen manejo de los residuos, como dejarlo mucho tiempo en el mismo lugar o no tener un lugar adecuado donde dejarlos”.

Por eso, recomendó: “Lo que hay que hacer es mantener un buen hábito con los residuos: sacar la basura a la hora que pasamos, que es a las 21, y que no saquen martes y jueves que no hay recolección”. Además, “si ven acumulación de agua o barro que avisen, nosotros acudimos inmediatamente y hacemos la limpieza”, aseguró Careddu.