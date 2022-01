Pico de casos y ola de calor: quejas por falta de organización y demoras para testeos

La ola de calor en medio del repunte récord de casos de Covid ha generado situaciones complicadas en sedes de vacunación pero en particular, en centros de testeos.

Ayer, con una máxima de 39 grados, las filas se hicieron extensas, la espera en algunos largos tramos fue a pleno sol, hubo reclamos, personas descompuestas y hasta situaciones de tensión. En la Terminal de Ómnibus las demoras fueron de hasta 8 horas, según los relatos.

Desde el sector de la salud han pedido paciencia a los usuarios en tanto quienes realizan testeos, en particular, están trabajando al máximo de su capacidad, pero se ven sobrepasados por la demanda. Asimismo, el Ministerio de Salud anunció la semana pasada nuevas disposiciones para reducir los grupos que deben realizarse testeos (ver debajo).

Largas filas por vacunacion en el Espacio Le Parc bajo el sol mendocino. foto: Mariana Villa / Los Andes

Pero todo el escenario es complejo, la demanda está sobrepasada, muchos trabajadores dan positivo lo que sobrecarga a quienes quedan. El malestar de la gente se profundiza y hay trabajadores de la salud que han resultado agredidos, pero se expresan extenuados por no poder parar de trabajar durante largas horas, más aún tras 21 meses de pandemia.

Por parte de los usuarios, reclaman mayor organización.

Filas al rayo del sol en plena siesta

Ayer en la Terminal de Ómnibus, donde hay un centro de testeos, la espera fue al rayo del sol y en medio del cemento lo que implica una mayor temperatura. Otro tanto ocurrió en el Centro Cultural Julio Le Parc donde se aplican vacunas, con esperas al sol de casi media hora.

Luciana (34), llegó ayer a las 10 a la Terminal y se fue con el resultado a las 18.

“Fue larguísimo, buscando sombra como locos, un desastre, porque está bien si no alcanzan los hisopos o lo hacen hasta algún momento, pero debería haber alguien que salga a ver, contar cuantas personas hay y decir hasta acá nomás, a los demás, les damos un numero para que vuelvan mañana, quedó un montón de gente sin hisoparse que había llegado después que yo”, relató.

El mecanismo es ponerse en la fila, no se entregan números. Según los relatos en un determinado momento, cerca de las 14, salieron a informar que sólo harían algunos más, y cuando hubo gente a la que no le entregaron formulario se generaron enojos por la larga espera sin resultados.

“Gente descompuesta, chicas mareadas, tiradas en el piso, poniéndoles agua, en un momento pensé que me iba a desmayar, tenía agua pero cada tanto se me terminaba, y solo había llegado con dolor de garganta”, contó.

Como otros, había desayunado y no imaginaron tanta espera por lo que no almorzaron y se mantuvieron con agua hasta la tarde. Cabe señalar que hay personas que como síntoma presentan debilidad, dificultad respiratoria, fiebre, lo que agrava el malestar. “Había personas mayores, obesas, con niños”, apuntó Luciana.

Malestar, tensión y esfuerzo extremo

Candela (22) estuvo esperando desde las 10.20 hasta cerca de las 13: “No llegué a hisoparme, me descompuse en la fila y volví a mi casa”, contó.

“Me había llevado una botella con agua pero se calentó, empecé a transpirar, tenía muchas ganas de vomitar, de ir al baño, me temblaban las piernas y el cuerpo”, agregó.

Largas filas por vacunacion en el Espacio Le Parc bajo el sol mendocino. Foto: Mariana Villa / Los Andes

Estimaron que serían entre 400 y 500 las personas que llegaron a la fila.

Erica (44) relató que llegó a las 10, la hisoparon a las 17.10 y después esperó 15 minutos para el resultado.

“Desayuné y me fui, pensé que iba a estar como mucho 3 horas, llevaba agua nomás”, comentó.

Destacó la actitud de la chica de un restaurante a la que varios de quienes esperaban fueron a pedirle agua y la convidó con amabilidad.

Dijo que después de la molestia de la gente, tras anunciar que se harían solo algunos hisopados más después de las 14, la persona que salió a entregar los formularios iba con dos policías y un trabajador de seguridad. Así se está trabajando en varios sitios como medida de cuidado para los trabajadores: el Ministerio de Salud coordina acciones con el Ministerio de Seguridad y Preventores.

“Después la escuché decir que estaban agotados, yo calculo que han hisopado unas 500 personas, era impresionante la cantidad de gente, pasaba que de una familia iban todos a hisoparse y les explicaban que con uno era suficiente”, detalló.

“Salí positivo, tengo dolor en el pecho, me está costando un poco respirar y de ahí con el positivo me fui al hospital Central porque no quiero que se agrave, pero ahí me dijeron que había tres horas de espera y ya no podía esperar después de 6 horas, estoy toda quemada con el sol”, contó.

Y luego manifestó: “Sabiendo lo que uno tiene y con las recomendaciones que dan uno se queda más tranquilo”.

Luciana dijo que con los habló les había dado positivo y consideró un riesgo el punto de testeo: “No se podía mantener tanta distancia, porque la fila habría llegado muy lejos, al no dar información, la gente llega y se pone en la fila; en el medio de la Terminal, con gente yendo y viniendo, lo fueron a poner en el peor lugar”.

Quienes no deben hisoparse

Ante la sobredemanda por el registro récord de Covid, el miércoles pasado el gobierno de Mendoza dispuso nuevos parámetros para reducir quienes deben hacerse un test para diagnosticar Covid.

Desde entonces, no es necesario que lo realicen las personas que son contacto estrecho de un positivo Covid, que presentan síntomas leves, menores de 60 años y que no tengan condiciones de riesgo.

La ministra de Salud, Ana María Nadal, explicó en conferencia de prensa que pasan a ser consideradas positivos por nexo clínico epidemiológico.

Lo mismo aplica para quienes conviven con alguien con el diagnóstico: en aquellas familias que tengan más de un integrante con síntomas de Covid, solo debe testearse uno, que puede ser el que tenga más sintomatología, y el resto de los convivientes se considera positivo por nexo clínico epidemiológico.

Para estas personas se indica aislamiento por 7 días más 3 de meticulosos cuidados en el caso de quienes hayan completado esquema de vacunación con dos dosis. Para quienes no, se mantienen los 10 días de aislamiento.

Nadal señaló también que deben dar aviso a quienes fueron sus contactos estrechos.

En cambio, la funcionaria dijo que deben testearse aquellas personas que presentan condiciones de riesgo como ciertas patologías que deprimen su sistema inmune y los mayores de 60 años. Además, quienes presenten sintomatología más leve, como fiebre y dificultad respiratoria, deberán consultar con un médico.

Agregó que se trabaja en la emisión de un certificado que sirva como tal en el que conste el contagio por nexo clínico y que en ese caso no se realizará el test.

Por otra parte, pidió a quienes tienen cobertura de salud que se dirijan a los centros de testeo en los que tienen el servicio y eviten los sitios públicos para atenuar la recarga allí y que puedan dar respuesta a quienes no tienen obra social.