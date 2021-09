Pese al anuncio de la Nación, en al menos tres provincias seguirá siendo obligatorio el uso del barbijo

Uno de los primeros anuncios a cargo del renovado Gabinete nacional y que fue oficializado durante la mañana de este martes tuvo que ver con la eliminación de la obligatoriedad del uso del barbijo o tapabocas en todo el país a partir del 1 de octubre. La medida, aclaró la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, solo se aplica para aquellas personas que se encuentren en movimiento en la vía pública -al aire libre- y que no sean parte de un nutrido grupo de personas que comparten ese mismo espacio. Para los lugares cerrados -incluido el transporte público-, el uso de este elemento sigue siendo obligatorio en el contexto de la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, más allá de la decisión y el anuncio nacional, cada provincia tiene la potestad de adoptar o no esta medida. Y en al menos tres provincias argentinas los gobernadores han decidido mantener la obligatoriedad de este elemento protector. Principalmente porque desde diferentes sectores -académicos y políticos- cuestionaron la flamante medida de la Nación al considerarla electoralista. Sobre todo si se tiene en cuenta que la decisión se tomó días después de la marcada derrota de los candidatos oficialistas -del mismo frente político del Gobierno nacional- en casi todas las provincias y jurisdicciones argentinas durante las PASO legislativas del 12 de septiembre.

Al igual que desde el comienzo de la pandemia y con el resto de las medidas adoptadas, más allá de las recomendaciones y anuncios de la Nación, es cada provincia quien tiene la palabra final al momento de definir si se sigue exigiendo el uso del barbijo o tapabocas.

Tres provincias se plantaron ante Nación

Ni bien se conoció el anuncio de Vizzotti, incluso dentro del plano de los comités epidemiológicos surgieron algunas voces contrarias a esta decisión, a la que consideraron -palabras más, palabras menos- como drástica.

Y prácticamente en el acto se rebelaron a la medida dos provincias argentinas: Jujuy y Salta. En ambas jurisdicciones del NOA las autoridades políticas y sanitarias destacaron que en sus provincias el uso del tapabocas continuará siendo obligatorio.

“No vamos a modificar absolutamente nada de lo que hemos hecho. Me parece que las medidas de Nación son muy anticipadas. Se tendría que haber tratado en el Cofesa (Consejo Federal de Salud)”, destacó el mismo martes del anuncio nacional el ministro de Salud Pública de Salta, Juan José Esteban en declaraciones a FM Capital de esa provincia.

“Si es jurisdiccional, nosotros no vamos a adherir a la medida y tenemos motivos epidemiológicos para hacerlo. Se ha diagnosticado una cepa MU en el norte de la provincia y, en segundo lugar, tenemos dos Deltas confirmados”, agregó el funcionario.

El Gobierno de Jujuy, en tanto, también dejó bien en claro que seguirán exigiendo el uso de tapabocas o barbijo. “Por el momento las medidas de bioseguridad siguen vigentes. Mientras se espera comunicación oficial de la normativa nacional sobre las flexibilizaciones anunciadas públicamente, el COE (Comité Operativo de Emergencias) analiza el escenario epidemiológico y sanitario provincial”, aclararon en las redes sociales del Ejecutivo jujeño. “En consecuencia, no hay cambios por el momento en el uso obligatorio del barbijo, el distanciamiento, la higiene de manos y el cumplimiento estricto de los protocolos establecidos para sostener la educación presencial segura y el desarrollo de actividades económicas”, sintetizaron.

El Córdoba la intención del Gobierno provincial es mantener la obligatoriedad del uso del barbijo a partir del 1 de octubre.

La tercera provincia en la que se aclaró que se mantendrá la obligatoriedad del uso de este elemento -independientemente de la disposición de Nación- es Córdoba. Y es que este martes a última hora, el Gobierno cordobés adelantó que se mantendrán las restricciones vigentes -con uso del tapabocas obligatorio incluido- hasta el 26 de septiembre, día que vence el decreto provincial en el territorio cordobés y que fija las restricciones.

Según destacó el diario La Voz, la intención de Córdoba sería mantener el uso obligatorio de este elemento de protección, incluso en la actualización de las restricciones y con el nuevo decreto. De esta manera, Córdoba también tendría intenciones de no eliminar el uso obligatorio del tapabocas a partir del 1 de octubre.

De acuerdo a las fuentes consultadas en el Ejecutivo de la provincia mediterránea -y en base a recomendaciones profesionales- es el Comité de Expertos que asesora a las autoridades de salud de Córdoba quienes se han mostrado en contra de eliminar la obligatoriedad.

“Consideramos que las medidas son apresuradas. Se trata de una decisión política y no sanitaria. No estamos de acuerdo en líneas generales con la decisión de no usar el barbijo. Sí en algunas situaciones particulares, al aire libre, y sólo”, destacó el médico Germán Ambasch a La Voz.

Cautelosas

Otras provincias, como Mendoza, no se han expedido todavía con respecto a si eliminarán en sus jurisdicciones el uso del barbijo o no. Y han adelantado que aguardarán el decreto nacional en el que se oficialice la medida. Mientras se espera la decisión oficial de Mendoza -que estará ligada al decreto nacional-, la jefa de Inmunizaciones de la Provincia, Iris Aguilar, ya adelantó que las personas con factores de riesgo deberán seguir utilizando este elemento protector, incluso en los espacios abiertos. “La pandemia no terminó”, destacó.

En Río Negro -una de las provincias con mayor afluencia de turistas nacionales a lo largo de todo el año- también han preferido manejarse con cautela respecto a la decisión de Nación de eliminar la obligatoriedad del tapabocas. En tal sentido, la gobernadora Arabela Carreras destacó que intercambia constantemente “consultas con Nación” para saber cómo disponer las nuevas medidas en esa provincia.