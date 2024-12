El “combo” de razones que hizo aumentar el uso de pirotecnia, pese a la prohibición

La Navidad dejó una muestra gratis de que si bien parece ir a la baja el uso de la pirotecnia en Mendoza el asunto no está saldado. La medianoche del martes pasado se llenó de estruendos y fuegos artificiales que, de hecho, habían comenzado a sentirse desde más temprano. La baja que había mostrado años anteriores el uso de este tipo de artefactos expresó un retroceso que tuvo como resultado 11 heridos, de los cuales 6 fueron niños.

Esto pese a que en Mendoza está vigente la Ley 8.632 desde 2014, que prohíbe el uso y la venta de este tipo de productos. Los departamentos tienen ordenanzas en el mismo sentido, con excepción de Tupungato, donde se permite el uso de pirotecnia lumínica, es decir, sin sonido.

Las expectativas no son halagüeñas, hay quienes temen que el Año Nuevo tenga más estruendos, como ha sido históricamente. En parte porque creen que muchos ya habrán comprado el combo junto con el de Navidad.

Pirotecnia decomisada en Guaymallén. Foto: Prensa Guaymallén

La pregunta es qué fue lo que pasó. Cuáles fueron los factores por los cuales hubo un retroceso en este sentido. Diferentes consultas permiten esbozar que hay una sumatoria de variables que hicieron de caldo de cultivo.

Mercado ilegal

Uno de esos y quizás el de mayor peso es la proliferación de un mercado ilegal que trae aparejada la prohibición, en el que las cosas se comercializan mayormente a través de redes sociales y delivery puerta a puerta.

Un contexto socioeconómico de bolsillos ajustados puede haber favorecido que muchos encontrarán en este segmento una veta para sumar ingresos. Las autoridades sostienen que es muy difícil avanzar en este escenario.

Hay coincidencia en las miradas de diferentes actores sobre la falta de controles. Sin embargo desde el Ministerio de Seguridad de la provincia se argumenta que se trata de territorio de los municipios y que son ellos quienes deben trabajar allí. En tanto, en los municipios consideran que, por tratarse de espacios de índole privada, ya que se venden en viviendas, no pueden ingresar salvo que cuenten con una orden de allanamiento y qué deben hacer efectiva a través de la Policía, ya que ellos no cuentan con la potestad para hacerlo. Se trata de un tema escabroso ya que parece una papa caliente que termina en un pasamanos. Lo cierto es que tanto desde el gobierno de la provincia como los municipios han optado por mostrar los secuestros de pirotecnia que han logrado incautar.

En una de las comunas señalaron que han estado en diálogo con otras del Gran Mendoza y que han llegado a las mismas conclusiones y se encuentran con los mismos obstáculos.

Pueden controlar puestos establecidos pero les es difícil llegar a lugares como viviendas porque además lo habitual es que tengan poca cantidad de mercadería y se vayan cambiando de lugar, por lo cual les ha pasado que cuando llegan con la orden de allanamiento, ya no encuentran nada.

“Por supuesto que ha sido una herramienta económica para esa gente. Ahora, ¿Cuál es el problema? Se expone a un montón de cosas, como por ejemplo los controles de pirotecnia, si son de un mercado ilegal, como no tenés control, pueden vender cualquier cosa. El mercado ilegal de esto es muy grande”, explicó un referente de una comuna.

Falta de seguridad

El hombre advirtió algunos aspectos que ponen en evidencia que hay otras problemáticas que implican riesgos para los vendedores y los compradores.

“Por darte un ejemplo, teníamos una vecina que llamaba el 0-800, que denunciaba que estaban vendiendo en una casa. Claro, no podíamos entrar a la casa con una identificación de la muni. El tema es que lo vendían en malas condiciones, como al rayo del sol y se lo daban en la mano así a los chicos”, contó.

Pero además, aseguran que tampoco tienen certeza de la procedencia porque gran parte de las marcas que tienen son desconocidas, lo cual implica que tampoco se sabe qué grado de seguridad puede tener su uso.

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus expresó en una nota con Los Andes que hay todo un trabajo previo que es importantísimo y debe ser eficiente sobre los mercados ilegales por parte de los municipios.

Defensores de animales realizaron una Protesta por el uso de pirotecnia en Peatonal Sarmiento y San Martín de Ciudad. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

“No hay forma de que lo aborden efectivos de la Policía, que en definitiva no están habilitados para hacer allanamientos privados o controlar quién está tirando, sino que están abocados a tareas preventivas de relevancia en materia de seguridad”, sostuvo la funcionaria.

“Por más que se reciba un llamado al 911 y que la Policía haga un abordaje -prosiguió- si no tiene una orden judicial no puede entrar a un domicilio, porque no es un delito. En todo caso se está cometiendo una falta a una ordenanza”, apuntó Rus.

Falta de empatía por el uso de pirotecnia

Otras cuestiones que entran en juego son la falta de conciencia social y empatía. Es que mucho se ha advertido sobre las severas consecuencias que el uso tiene sobre personas con autismo, alguna hipersensibilidad sensorial y los animales. El asunto es que observan que las campañas de concientización parecen haberse relajado o diluido, tanto desde áreas oficiales como desde organizaciones como así también por adhesión de ciudadanos conscientes de la situación.

Elisa Espina, referente de Marea Azul, asociación de personas y familias con autismo, consideró que hubo varios factores. “Principalmente siento que desde el control de los municipios y campañas hubo como una relajación”, apuntó. Mencionó también la venta online: “Lamentablemente no hay conciencia social y no hay interés, claramente, si no tenés una persona en tu familia con algún tipo de discapacidad que le afecta a la pirotecnia debido a una hipersensibilidad auditiva o alguna mascota que sufra, es como que no interesa”.

No hubo un consultado que no hiciera referencia a la polémica que se generó por las declaraciones de la vicegobernadora, Hebe Casado, quien entre otras cosas manifestó que es libertaria y cree que la gente puede hacer lo que desee con su dinero y que quienes tienen familiares comuna sensibilidad especial deben tomar recaudos. Ante las críticas, luego señaló que había sido sacada de contexto y que quiso alertar sobre el incumplimiento de mucha gente a la ley.

“No podemos apelar a la libertad de cada uno, porque si no de esa manera todos seríamos libres de comprar un arma, de comprar estupefacientes, revenderlos; entonces, es necesario generar una psicoeducación en la sociedad, por lo menos intentarlo, para generar conciencia social y básicamente más controles y multas, porque es la única manera de que se pueda reducir nuevamente la utilización de pirotecnia”, dijo Espina.

Responsabilidades

Eduardo Sosa, gestor ambiental con larga trayectoria en temas ambientalistas en la provincia consideró: “Uno de los factores es que el gobierno provincial se ha relajado; normalmente había campañas todos los fines de año, también en algunos municipios y también este por parte de organismos de la sociedad civil y este año no han estado en la agenda de los medios”

Además, remarcó que el gobierno a través del Ministerio de Seguridad es la autoridad de aplicación y que los servicios municipales están en general colapsados, no dan abasto, porque la inspección de obras, de comercio, de las actividades se lleva adelante con muy poco personal y muy pocos recursos en general. Señaló que el municipio tiene una función complementaria o concurrente. En cuanto a la sociedad, consideró que se ha perdido el ritmo de reclamo probablemente porque está con otras prioridades o porque no sabe dónde reclamar.

Defensores de animales realizaron una Protesta por el uso de pirotecnia en Peatonal Sarmiento y San Martín de Ciudad. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

Oscar Mellado, abogado especializado en derecho animal, opinó en el mismo sentido y pidió que nadie se lave las manos: “Hay un relajamiento, los controles son insuficientes, casi nulos. No acepto esto de que se endilgan culpas entre el Ministerio de Seguridad y los municipios, porque acá hay faltas que debe conjurar la autoridad, sea la que sea (...) Hay una ley y la ley se debe cumplir, así de cortito”.

Y agregó: “El discurso que baja desde las altas esferas, no sólo acá, sino las malas palabras, el léxico, la agresividad, la violencia, a todo eso responde el pueblo (...) Y bueno, acá tiene el resultado: la violencia.

Agregó otro elemento: “Yo insisto siempre en la educación, porque hay una ignorancia patética en cuanto al peligro, en cuanto al uso de este material, en cuanto al contenido”.