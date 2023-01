Perdieron su casa en un incendio mientras festejaban el cumpleaños de 15 de su hija y sospechan que fue intencional

Una familia de San Juan perdió todo lo que tenía en un voraz incendió. El fuego se desató mientras ellos celebraban el cumpleaños de 15 de una de sus hijas y sospechan que se trató de un hecho intencional.

Ocurrió en la madrugada del domingo en Rawson. Romina Kozaner y Germán Martínez, la joven cumpleañera y sus tres hermanos de 12, 5 y 2 años festejaban en un salón de fiestas a 150 metros de su casa cuando empezó el fuego.

Un vecino que vio el humo desde su casa llamó a los bomberos y el autobomba llegó rápidamente, pero las llamas consumieron la casa por completo. “La casa era de premoldeado y madera, el incendio fue una cuestión de minutos”, dijo a TN Daniela, la cuñada del padre de familia.

Uno de los testigos les dijo a las víctimas que habían visto una ventana abierta por lo que los damnificados comenzaron a sospechar que se podría haber tratado de un acto intencional. El matrimonio cree que pudo haber sido un hombre que había estado hostigando a una de sus hijas.

“Yo quise hacer la denuncia, pero no me la aceptaron porque no había pruebas. Ahora espero que dejarnos sin nada sea una prueba suficiente”, señaló la Romina.

“Estamos recibiendo muchas donaciones de ropa y calzado, pero necesitamos reconstruir la casa”, contó Daniela. La tía de la cumpleañera contó a Todo Noticias que se habían mudado hace seis meses y que ahora estaban viviendo en un galón.

Quienes deseen colaborar con los damnificados se pueden comunicar al número 0264-154858249.