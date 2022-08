Peluqueros solidarios hicieron cortes a niños de una zona carenciada de Tunuyán y los chicos eligieron el look de varios futbolistas

Yahír tiene dos años y medio, vive en Los Sauces, Tunuyán, y ayer, con muchísimos nervios, debutó cortándose el pelo con una peluquera junto con otros niños de bajos recursos que viven alejados del centro.

La “punta del ovillo” fue Patricia Chirino, una maestra de la Escuela 1-115 República Argentina, donde concurre la mayoría de los chicos que se acercaron a cortarse el pelo. La docente observó esa necesidad entre otras tantas que existen en esa comunidad.

Así, Patricia se comunicó con un grupo de voluntarios de Cáritas de esa zona. Inmediatamente consiguieron, a través de las redes sociales, peluqueras con buena voluntad y espíritu solidario.

La actividad se realizó en el barrio Colectiva Alonso, en Los Sauces, al pie de la cordillera. Más allá del objetivo concreto, los voluntarios de Cáritas acercaron ropa, zapatillas y llevaron una rica merienda para compartir.

Yahír, fanático de River, logró su cometido: que le corten el pelo como los jugadores de fútbol, algo que todos los niños pidieron en general en vistas del Mundial de Fútbol. “Estoy muy agradecida porque estamos lejos del centro”, dijo Fernanda García, su mamá.

“Fue una experiencia hermosa, una tarde maravillosa junto a esa comunidad. Fue una cadena solidaria, desde la maestra, siempre ocupada y preocupada por los chicos de la escuela, pasando por Cáritas y luego por las peluqueras que se acercaron de manera solidaria”, indicó Yamina Anchi, referente de Cáritas.

Las protagonistas, que tuvieron que hacer algunos malabares con chicos que nunca antes habían pasado por las tijeras, provienen de Vista Flores y Colonia Las Rosas. Se trata de Brenda Ureta, Fernanda Montiel, Paola Frías, Paula Aguilar, Pamela Ticona y Gabriel Vílchez.

No es la primera vez que Yamina Anchi, de 30 años, perteneciente a Cáritas de la parroquia Inmaculada y Santo Cura Brochero de Vista Flores, organiza cruzadas de este tipo para la gente carenciada de su zona. “Es la primera vez que hacemos una actividad con peluqueros, en general solemos hacer feria de ropa y llevamos lo recaudado en alcancías”, comentó Yamina a Los Andes.

Otro de los chicos que recibió su primer corte de pelo en el Valle de Uco.

“Pero agosto está terrible, la gente no tiene dinero y se observa con mucho énfasis, lamentablemente”, sostuvo para agregar que para el Día de la Niñez organizaron a pulmón un gran chocolate con juegos y golosinas para más de 200 niños del sector.

En diciembre también puso el hombro y toda su energía para iniciar una campaña tendiente a reunir cajas navideñas y juguetes para niños oncológicos internados en el Hospital Notti. El resultado fue inesperado. “Es que ayudar me produce una gran felicidad y amo ver los resultados. El sufrimiento y las necesidades no me resultan indiferentes”, sostuvo.

Así, armó un volante pidiéndole a la gente de su pueblo, Vista Flores, que colaborara como pudiera. De hecho hoy lo sigue haciendo, porque las necesidades no se agotan más allá de las fechas especiales. “Mi casa quedó repleta de donaciones, fue muy emocionante. Tanto, que no puedo explicarlo con palabras”, contó en esa oportunidad.

El grupo de peluqueros que se sumó a la campaña.

Yamina habla de la importancia de la perseverancia. “Insisto con las publicaciones en redes sociales, salgo a pedir. Y creo que los mendocinos somos solidarios, por eso lo hago”, amplió.

Cómo colaborar

Los contactos de las referentes de Cáritas de Vista Flores, que siempre reúnen mercadería, ropa y otros elementos, son los siguientes: Yamina Anchi, 2622 41-0417, y Mariana Méndez, 2622 34-0507