¿Peligra la Vendimia 2021? La reina Mayra Tous confió una extraña coincidencia familiar con la suspensión en 1985

La incertidumbre que ha generado la pandemia de coronavirus se ha extendido a la realización de la Fiesta Nacional de la Vendimia del próximo año. Es que la propia ministra de Cultura y Turismo de Mendoza, Marian Juri, planteó la posibilidad de que se suspenda el tradicional festejo de los mendocinos. De este modo, se abriría la posibilidad de que Mayra Tous, la actual Reina Nacional extienda su mandato por un año, algo que casualmente ya ha pasado en su familia.

“Estamos evaluando todas las posibilidades, avizoro un panorama complicado al comienzo del año. De hecho hay varias actividades de actividad masiva a nivel mundial que se van suspendiendo. Es una posibilidad la suspensión de la fiesta”, planteó la funcionaria en diálogo con Radio Nihuil.

La fiesta podría no hacerse en 2021. - Archivo / Los Andes

Estas circunstancias provocarían una situación que sólo se ha dado una vez en los últimos 60 años y dos veces en toda la historia de la fiesta. Casualmente, en la última oportunidad tuvo entre sus protagonistas a Rosana Tous, tía de la actual soberana.

“Sería muy loco, porque la única vez que se suspendió la fiesta justo eran reinas Tunuyán y Tupungato y de hecho, la virreina era la prima de mi papá (Rosana Tous), así que sería muy raro”, dijo sobre el tema Mayra, en diálogo con “Hola Mendoza” (Canal 7).

Antecedentes de la suspensión de la Vendimia

Para encontrar el antecedente hay que remontarse al año 1985, cuando por un fuerte terremoto que sacudió a Mendoza el 26 de enero de ese año hizo que se suspenda la edición. A diferencia del año 1956 cuando no se celebró por problemas económicos y la reina anterior, Nelda Rotti, mantuvo la corona por otro año más, en ese momento, Nora Stocco, la reina electa en 1984, había decidido que al entregar los atributos iba a casarse, por lo que quien pasó a tener el título fue la Virreina Nacional. Así, Rosana Tous fue coronada como la Reina Nacional de la Vendimia de ese año.

Mayra se mostró dispuesta a repetir la historia Nelda Rotti: “Quizás estaría bueno por el tema de los viajes que no los pude hacer, pero de todas maneras estoy haciendo muchas cosas de otra forma. Esto ha permitido que la gente conozca lo que hace la reina, me ha permitido acercarme. Trato de pensar en positivo y sería raro, pero aceptaría seguir un año más”, expresó.

Mayra Tous: la emoción y los sueños de la reina

Sin embargo, la soberana que se mantiene muy activa desarrollando distintas acciones relacionadas con el turismo, la cultura y la solidaridad, dentro de lo que la pandemia le permite, prefirió ser cautelosa a la hora de hablar de una suspensión: “Tenemos que ser muy prudentes con este tema. Hay mucha gente que comienza a trabajar desde muy temprano por Vendimia. Y en marzo hay mucha gente que vive de esta fiesta, no solo los bailarines o la gente que produce el espectáculo, también puntos turísticos de la provincia que trabajan muchísimo en esa época”.

“Se están evaluando todas las posibilidades para que se haga, porque sería un muy buen momento para reactivar el turismo. Pero también tenemos que ser conscientes de que sería un gran riesgo recibir turistas de afuera, que creo que no va a ser posible”, agregó.

Pese a que la realización de la fiesta significaría el fin de su mandato, Tous manifestó que sería “muy triste” que no se haga: “Estamos a la espera de una respuesta que sea favorable para los que trabajan y viven de esto. A mi me daría mucha tristeza que no se hiciera la Vendimia justamente por eso. Tengo muchos amigos que trabajan en el rubro y sería muy triste . También para nosotros como tradición sería extraño que no se realizara, pero entendemos que sería muy jugado”.