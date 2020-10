Pedro Cahn, tras el millón de contagios en Argentina: “No formamos parte del Gobierno; la cuarentena sola no sirve”

A siete meses de iniciada la cuarentena, integrantes del Comité de Expertos Covid-19 (COE) expresaron sus balances por la situación epidemiológica, el aislamiento y el número de testeos en Argentina, justo cuando el país superó el millón de contagios de Covid-19, quinto a nivel mundial, según datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins .

Pedro Cahn, director científico de la Fundación Huésped y uno de los que más apareció en los medios de comunicación por su vínculo en la mesa de expertos, declaró en La Nación que la cuarentena sola no sirve para resolver el problema y se despegó de las decisiones finales tomadas por el Gobierno nacional.

“No formamos parte del Gobierno, no gobernamos, no decidimos, solo damos opiniones, sugerencias que a veces son tomadas y otras veces no. Trabajamos ad honórem; para renunciar, como piden algunos, primero nos tienen que contratar. Ponemos a disposición artículos, novedades científicas y cuando nos reunimos con las autoridades sanitarias intercambiamos opiniones. Es el Gobierno el que toma las decisiones, no nosotros”, señaló Cahn.

“No recuerdo que le hayamos dado al Gobierno una sugerencia que sea equivocada. Hemos sido bastante prudentes en general, recomendando algunas acciones que no siempre se llevaron a cabo”, opinó Cahn, quien defendió el confinamiento temprano desde marzo. “Hoy habría cuatro o cinco veces más muertos porque no hubiesen alcanzado las camas”, aseguró, en referencia al refuerzo del sistema de salud.

De acuerdo con cifras oficiales, Argentina es hoy el país con más muertos diarios por millón de habitantes, de acuerdo a la web Our World In Data.

El Presidente y su comité de expertos en COVID-19 - Presidencia

No obstante, el infectólogo cuestionó la falta de testeos. El domingo pasado, por ejemplo, el Ministerio de Salud precisó en su parte que se habían realizado 13.890 testeos, de las cuales 10.561 dieron positivo al SARS-CoV-2. Es decir, una altísima positividad, que va contra lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (10%).

“Faltó una política más enérgica de búsqueda de contactos porque la cuarentena sola no resuelve el problema. La cuarentena se fue deshilachando por el cansancio o por los mensajes de algunas personas anticuarentena. Habría que haber aislado a los contactos y testearlos para ir adelantándose al virus. No se trata de testear en forma indiscriminada con testeos masivos, sino en la búsqueda de pacientes asintomáticos en ciertos conglomerados”, agregó Pedro Cahn.

Por su parte, Luis Cámera, secretario de la Sociedad Argentina de Medicina y otro miembro del comité de expertos de Alberto Fernández, expresó su postura crítica hacia las flexibilizaciones y el rol de la comunicación. “La gente, cada vez que hay una flexibilización, se piensa que volvemos a enero de 2020 y no es así. Ese concepto quizás no lo supimos comunicar del todo bien”, admitió.

También, Cámera dijo que el virus superó la previsión de los especialistas. Aunque valoró el control inicial de los pasajeros que llegaban al aeropuerto de Ezeiza, allá por marzo.

Luis Cámera, secretario de la Sociedad Argentina de Medicina - Web

“Cuando el virus se fue a las provincias mientras pensábamos que lo teníamos controlado en el AMBA. Cayeron las murallas de contención y el virus pasó, no tuvimos en cuenta que era como un ejército invasor que vino de China y avanzó”, indicó, sobre una de las fallidas previsiones.

En tanto, Gonzalo Camargo, presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias, reconoció que “teníamos un sistema de salud muy endeble, de mucho abandono en general desde hace mucho tiempo”, pero que igualmente “se logró, hasta ahora, que cada paciente que necesitó una cama y requirió respirador lo tuviera”.

Gonzalo Camargo, presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias - Web

“Podemos aconsejar, sugerir, pero lo que se hace en cada distrito es competencia de cada autoridad local. En Neuquén, con casi el colapso total del sistema de salud y la derivación de pacientes a Río Negro y Cipolletti, los comerciantes publicaron una solicitada en el sentido de que no iban a cerrar los comercios por la economía. Sugerimos un aislamiento corto, de 14 días, y ver el resultado. Pero no podemos hacer más que haber tenido reuniones y que algunos hayan viajado para hacer recomendaciones”, añadió Camargo, sobre los criterios de cada provincia en el país y la tensión por la delicada situación económica.