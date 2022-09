Pedido polémico: busca niñera para dejarle a su bebé de lunes a viernes y verla solo los fines de semana

Un insólito chat entre una niñera y una madre generó polémica en redes sociales. Se trata de una conversación vía WhatsApp, en la que una madre presuntamente le pide a una niñera que se haga cargo de su bebé, quien supuestamente tiene solo 5 días de nacida. Esto sería normal, si no fuera porque la mujer pretendía que la cuidara durante toda la semana, excepto los fines de semana, días en los cuales recién podría ver a su hija.

Ante tal petición, la niñera responde que no hay problema y que de qué horarios estarían hablando; pero para su sorpresa, la madre le responde: “Si puede ser en plan como vivir con usted y yo recogerla en algún fin de semana”.

La captura de pantalla de la polémica conversación entre la niñera y la madre vía WhatsApp fue compartida por la usuaria de Twitter Luna @lunamm21, quien escribió: “Hay gente a las que se les debería de quitar el privilegio de ser padres”.

Dicha conversación ha enardecido las redes sociales y generado un intenso debate y polémica entre los usuarios, especialmente en Twitter.

La publicación generó un intenso debate en Twitter. Foto: Web

Se abrió el hilo de la conversación en Twitter y el tweet se ha vuelto viral, generando un acalorado debate entre los usuarios, algunos rechazando el comportamiento de la madre y otros más defendiéndola y pidiendo empatía hacia ella.

“Creo que como niñera, estás rompiendo los códigos de confidencialidad por unos míseros likes. Yo si fuese un abogado te denuncio”, expresó un usuario.

“A todos los que están juzgando, mis padres me enviaron a los 3 meses de nacida donde mis abuelos por que no podían cuidarme y me veían los findes hasta que encontraron guardería. Cada quien tiene una realidad diferente. Empatía necesitan”.

“Yo cuidé a un niño de 3 días durante 6 meses mientras su padre y su madre trabajaban de piloto y azafata. En negro. En su casa. Que tenía cámaras. Pienso mucho en él”.