Patricia perdió su casa con las lluvias y hace una semana vive en una piecita prestada con sus hijos: cómo ayudar

Los efectos y daños colaterales de las tormentas perduran mucho más que cualquier temporal. Mientras que el viento, el agua y el frescor que le suceden suelen ser pasajeros y tan volátiles como el mismo tiempo; las consecuencias se mantienen en el tiempo. Y es justamente eso lo que vive por estos días Patricia González (39). Esta mujer y sus dos hijos perdieron su casa –en el barrio Olivares, de Ciudad- hace una semana ; luego de la tormenta del 11 de febrero. Los ladrillos cedieron a raíz de la intensa precipitación, y el techo de la humilde vivienda se desmoronó.

Desde entonces, Patricia y sus hijos (un niño de 11 años que tiene una discapacidad mental leve y escoliosis; y una niña de 13 años ) viven hacinados en la casa de una amiga, que también tiene dos hijos. “Ahora somos seis personas viviendo en una casita chica, que tiene una sola pieza y un comedor. Necesito material para poder reconstruir mi casa”, destaca, casi desesperada, la mujer; quien trabaja en el sector de limpieza de la comuna capitalina.

Las intensas lluvias de hace algunos días no tuvieron piedad con Patricia. “El 11 de febrero, a las 3 de la mañana se me derrumbó la casa , directamente. Techo, pared; todo. No quedó nada en pie. Encima yo vivo sola, con mis dos hijos. No la estoy pasando bien”, reconstruye –valga el término- Patricia, quien subsiste (como puede) en la casa de su amiga.

Desde que nació, la mujer vive en el barrio Olivares de Ciudad; siempre en la misma casa. Aunque desde hace una semana que solamente puede observarla desde afuera, con el dolor de verla en ruinas. “La casa de mi amiga también está en peligro de derrumbe, estamos esperando que desde la Municipalidad de Ciudad acerquen algo de material y ayuda para poder poner mi casa en pie nuevamente” , agrega la mujer.

Mientras aguarda por una respuesta concreta, algo que al menos la acerque a una solución; Patricia no se cansa de solicitar ayuda a quien pueda hacerlo. Ya ha ido a la misma comuna, ha consultado en el área de emergencia social y está a la espera de cualquier mano milagrosa y solidaria que pueda ayudarla.

“No tengo para comprar material, y he pedido ayuda; pero estoy a la espera. Cualquier persona que pueda ayudar, bienvenida sea. Necesito chapas, arena, cemento y otros materiales de construcción así al menos puedo construir un salón cerrado con, al menos, un bañito. Lo que sea me va venir bien, porque tengo que empezar de cero”, destacó compungida.

