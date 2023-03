Paro en la UNCuyo: aseguran que por el “ítem aula” habría menos adhesión

Docentes de la Universidad Nacional de Cuyo han dispuesto realizar un paro esta semana. Sin embargo, tras la decisión de las autoridades de la casa de estudios de descontar los días no trabajados, algunos que iban a adherir se habrían visto empujados a no hacerlo.

Así lo refirieron a Los Andes referentes de la agrupación Padres Autoconvocados, familiares de alumnos de escuelas de la institución que recibieron información de los docentes sobre este cambio.

Uno de ellos dio como ejemplo el caso de una alumna del Liceo Agrícola que iba a tener solo una materia la próxima semana y luego del anuncio se comunicó que tendrán 6 materias, de un total de 13. Incluso señalan que en algunos casos el impacto es mayor.

Los docentes universitarios anunciaron que harán paro entre hoy y el sábado 1 de abril, lo que involucra a quienes se desempeñan en las facultades y escuelas dependientes de la UNCuyo. Es que están en plan de lucha en reclamo de la reapertura de la mesa paritaria, en cuyo marco ya realizaron una medida similar (paro de actividades sin asistencia a los lugares de trabajo) entre el lunes 13 y el sábado 18 de marzo.

Ante esto, el jueves las autoridades de la UNCuyo anunciaron que no pagarán los días en que no se dicten clases por el paro. Este nuevo “ítem aula”, como el que aplica el gobierno provincial, tiene vigencia desde hoy.

“Hacemos un nuevo llamado a los gremios docentes para trabajar juntos en la búsqueda de mecanismos de visibilización de estos reclamos, pero que obviamente priorice y garantice la presencialidad de los alumnos en las aulas”, destacó la rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez. Aclaró que no se trata de un descuento, sino simplemente de la decisión de no pagar por los días en que no se preste el servicio educativo. “Esta no es una medida en contra de los docentes, es una medida en favor de los estudiantes”, subrayó.

Resultado

Luego de esta disposición la rectora mantuvo una reunión con los Padres Autoconvocados que reclaman desde hace años por la cantidad de días que pierden sus hijos por las medidas de fuerza.

Tras el encuentro, en principio el grupo apoyó la medida y los voceros se manifestaron confiados en que resulte en las mejoras que pretenden.

“Nos pareció una muy acertada y una muy valiente medida la de la Rectora, sobre todo después de 18 años sin que se aplique una medida de este tipo. Creemos que está apuntada a llevar más previsibilidad a las familias, a bajar un poco los decibeles de ansiedad de las 6 mil familias que conformamos los colegios preuniversitarios. Toda medida que tenga como objetivo esto, es buena y positiva”, resaltó Jorge Fuentes, representante del grupo.

En ese marco, transcurridos unos días pusieron en relieve el cambio en la adhesión al paro.

“Lo que pensamos en primera instancia es que pagar sólo los días y horas trabajadas es lo que corresponde, sobre todo cuando hablamos de pagar con fondos públicos, jamás debió ser distinto, y esto lo pensamos más como contribuyentes que como familias de alumnos”, dijo uno de los referentes, Fernando Rozzi.

“Con respecto a si esto será una solución al déficit de horas y días de clases de los alumnos, creemos que va a aumentar considerablemente el tiempo de clases, de hecho, ya estamos recibiendo los horarios modificados (luego de conocerse la resolución de la Rectora) de la próxima semana y ha aumentado notoriamente el presentismo (por lo menos el proyectado) habrá que ver en un futuro si esto se da como una tendencia definitiva”, agregó. Y luego remarcó: “Creemos que esa tendencia se va a profundizar”.

Docentes molestos

En contraposición, el mismo jueves, Francisca Staiti, secretaria general de Conadu histórica en Mendoza, criticó el anuncio de las autoridades y reafirmó que la medida de fuerza anunciada se mantiene en pie.

“Basándose en mentiras y falacias, las autoridades armaron un discurso sosteniendo que Fadiunc está manteniendo esta medida sola en el mundo. Pero no es cierto. Por supuesto que se mantienen las medidas de la semana que viene, que es paro sin asistencia a los lugares de trabajo y realizando, además, actividades de visibilización (como clases públicas)”, indicó Staiti en ese momento, quien además acusó a las autoridades universitarias de no comunicarles a ellos estas decisiones con anterioridad y hacerlo directamente de forma mediática.

Consultada durante el fin de semana por Los Andes, Staiti dijo que “la comunicación de la rectora ha causado mucho enojo y los comentarios que nos llegan es que hay un porcentaje importante de docentes que adherirán a la medida”.

La docente remarcó que la disposición “afecta directamente y lesiona el diálogo entre el gremio y la empleadora. Hay espacios donde llevar adelante los diálogos, no con anuncios intimidatorios hacia docentes que se hacen a través de los medios. Estos anuncios no le hacen bien a la democracia”, acusó la gremialista.