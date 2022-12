Para tener en cuenta: qué cuidados tener después de la “mesaza” del 31

Una buena parte de las fiestas de fin de año suele pasar por el estómago. Es que lo usual es juntarse “a comer” y no cualquier cosa: la mesa suele venir cargadita de alimentos que suelen ser pesados, en cantidad y, para colmo con el plus de los “extra” dulces que suelen no ser lo ideal para las temperaturas de este territorio.

Para colmo, está el brindis y con el alcohol se suele completar el combo para quedar listo…para una dieta detox.

Por ello, no está de más considerar ciertos cuidados los días posteriores a los festejos. Si se pueden mantener al menos unas tres semanas mejor, para limpiar el cuerpo y eliminar los restos de los excesos.

Las fiestas de fin de año suelen venir con excesos alimentarios

Puede suceder que además se aumente de peso. Esto se debe no solo a la ingesta de muchas calorías sino que además se produce retención de líquidos. Esto debido al exceso de sal, azúcar y alcohol.

Recomendaciones y qué preferir

- Frutas y verduras, preferentemente crudas para que no pierdan propiedades.

- Jugos naturales (de frutas y verduras)

- El té verde también es beneficioso para eliminar toxinas por su poder antioxidante

- Preferir vegetales de hojas verdes ya que la clorofila y antioxidantes que contienen ayudan a eliminar toxinas y el funcionamiento del hígado. Por ejemplo el berro, acelga, espinaca y lechuga.

- El limón es un buen aliado para la desintoxicación. Una idea es tomar limonada (un poco de jugo de limón con agua) en ayunas

- El alcaucil y la remolacha favorecen la digestión.

- Optar por cereales integrales como el arroz integral, el mijo, la quinoa, el amaranto, el trigo sarraceno. Tiene un alto contenido de fibra y producen más saciedad.

- Legumbres (sin grasas)

- No saltear comidas para evitar llegar con mucho hambre y comer más

No hay que olvidar mantener una buena hidratación: durante el momento del festejo y los días posteriores. Hay que recordar que se recomienda tomar 2 litros de agua por día.

Cenar temprano, al menos un par de horas antes de ir a la cama y liviano, para tener una buena digestión y favorecer el descanso

Realizar actividad física, al menos una caminata diaria de 30 minutos será beneficiosa

Qué evitar

Alimentos procesados, en particular aquellos con mucha sal, grasa y azúcar como los fiambres

Irritantes como el vinagre, ketchup y pimienta

Cenas muy pesadas y fritos

Bebidas azucaradas y con gas