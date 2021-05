Para evitar que sus hijos vayan a la escuela, apelan a certificados médicos

Sofía tiene 5 años y hace varios días que no va al jardín. Sus padres así lo prefirieron porque sienten que de ese modo está más a resguardo del coronavirus. Tiene mastocitosis, una enfermedad rara que según les dijo una especialista no se ha visto que pueda implicar más riesgo si adquiere el virus. Sin embargo, pese a que el colegio cumple bien los protocolos, prefirieron no enviarla.

Zulema, su mamá, contó que les da mucha incertidumbre la situación: las nuevas variantes, que se trata de una enfermedad rara (siempre con conocimiento limitado) y que sobre el Covid-19 siente que no hay demasiadas certezas.

”Como padres, evaluamos el riesgo porque la idea es que no se contagie de Covid porque es una enfermedad de la que uno desconoce la evolución, la pediatra consideró que no le afectaría demasiado seguir con las clases virtuales, al menos hasta que bajen los contagios, y nos dio el certificado que le solicitamos”, contó. Dijo que en el grupo de su hija eran 13 alumnos y estaban yendo 7. Relató además que una de sus sobrinas tampoco asiste ya que la niña se mostró muy estresada porque su hermana tiene asma y temía llevarle el virus, le generaba temor y estaba todo el tiempo alerta por cuidarse.

El pediatra Ricardo Miatello reconoció que muchos padres piden certificados pero les explica que si no hay mayores riesgos es mejor ir al colegio. Dijo que los más preocupados son aquellos cuyos hijos tienen alguna patología respiratoria o alérgica, asmáticos o alguna discapacidad.”Hay gente que tiene temor porque perdió algún familiar o tuvo alguien con un caso grave”, apuntó.

Ana Sosino, es trabajadora social y junto a otros colegas han recibido muchas consultas de padres de sectores vulnerables que no logran obtener un turno en un centro de salud para acceder a un certificado porque tienen familiares de riesgo.

Padres, hermanos, tutores buscan que los chicos sean exceptuados de la presencialidad y por ello, junto a abogados de la Liga por los Derechos Humanos han confeccionado una carta para que puedan solicitarlo en la escuela.