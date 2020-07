Para agendar: cuáles son los feriados y días no laborables de julio

Este miércoles comenzó julio, el séptimo mes del año, y en él se registran un feriado inamovible, uno turístico y una fiesta de sacrificio.

El calendario del 2020 contempló 19 feriados nacionales y ocho fines de semanas largos. De los cuales varios cayeron lunes o viernes, por lo que extendieron los días de descanso.

Cabe aclarar que además existen varios días no laborables, aunque son menos que en 2019. La diferencia radica en que para los feriados, los empleados no están obligados trabajar, y en caso que trabajen, se les debe abonar el doble que un día normal. En cambio en el día no laboral, el empleador tiene la decisión de hacer trabajar o no a sus empleados, y el pago es el de un día normal.

Cuáles son los feriados y días no laborables de julio

Durante julio habrá un feriado nacional inamovible que será el jueves 9 debido al Día de la Independencia Nacional.

Pero el día viernes 10, será feriado puente turístico que le corresponde a todos los trabajadores.

Por último, el viernes 31 sólo será para los habitantes que profesen la Religión Islámica. Dispuesto por el Articulo 3 de la Ley N° 27.399.