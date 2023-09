Paisajes: un libro-objeto de fotografías con una mirada distinta sobre la montaña mendocina

Esta es una tierra de montañas y también de desierto. Aunque, si bien lo primero es ineluctable, lo segundo podemos ponerlo entre comillas si queremos salirnos de lo estrictamente topográfico y dedicarnos al escenario cultural. Y es que, a pesar de las penurias económicas con las que convivimos desde hace años, con cierta fama de quietismo cultural (un quietismo que pareciera competir con el de las altas cumbres cordilleranas), no todos los lugares de la Argentina pueden presumir de tener algunos de los artistas con los que cuenta esta tierra, o algunos proyectos emprendidos por este: desde muestras, escrituras, eventos y obras, hasta encuentros, elencos e, incluso, editoriales.

Entre el cúmulo de editoriales, todas ellas “independientes”, que laboriosamente trabajan en Mendoza, hay una que destaca por lo ambicioso de sus horizontes y la alta calidad de sus publicaciones: El Amante Universal, el proyecto que hace una década echó a rodar el fotógrafo mendocino Daniel Barraco y que hoy vuelve a dar muestras de vitalidad, justamente, con la edición de un libro de fotografías.

En este caso, lo dice el propio Barraco en el prólogo, se trata de una rareza para su propio catálogo, aunque resulte paradójico. En palabras del fotógrafo y también dibujante, “con frecuencia me han preguntado por qué -¡por qué!- en el catálogo de mis ediciones no hay un libro con fotografías de nuestras montañas. Ese pedido más de una vez ha adoptado la forma de un reclamo airado. Tal ausencia era algo bien curioso, es verdad, en un lugar como Mendoza; provincia ligada de manera íntima a la montaña, que ha modelado en buena medida el carácter de sus habitantes. Montañas que albergan el pico más alto de América, y están asociadas, de forma crucial, a la historia de nuestros pueblos, por la epopeya de su cruce a pie en la guerra de independencia”.

La llegada de Paisajes, entonces, volumen firmado por Marcelo Piazzoli, fotógrafo autodidacta nacido en Mendoza en 1965, viene a suplir esa ausencia. El libro impresiona por su hechura y, también, por sus obras, por supuesto.

Portada del libro "Paisajes".

Piazzolli, según reconoce él mismo, fue “influenciado por la estética cinematográfica y quedó atrapado por la fotografía como medio de expresión”. Según cuenta viene “exponiendo tanto en forma individual como colectiva” y ya había debutado en la publicación en libro de sus obras con Soplos, una obra editada junto con su hermana. “Últimamente expuse en el Máximo Arias parte de la serie ‘Inestables’, seleccionada por convocatoria y en este momento también estoy presentando algunas obras como parte de la muestra ‘Paternidades en Foco’ en el Museo Carlos Alonso”, recuerda.

A las puertas de la presentación de su libro, hoy a las 20 en el Hotel Casino Cóndor de los Andes (Boulevard Pérez Cuesta y Lateral Norte del Acceso Este, Villa Nueva), con entrada libre y gratuita, Piazzoli reflexiona en esta charla sobre el impulso que lo llevó a conformar esta serie en un libro y cuál es su concepción de la fotografía, especialmente cuando toma a la montaña como tema.

–¿Cómo nace el proyecto de Paisajes, el libro que acaba de publicar la editorial Amante Universal y se presenta este 7 de septiembre en Mendoza?

–El proyecto de Paisajes nace a partir del conocimiento de mi obra por parte de Daniel Barraco, de Ediciones de El Amante Universal. Con Daniel compartimos cierta obsesión por la calidad, lo que luego de un largo camino ha dado a luz este libro del cual ambos estamos orgullosos; él como editor y yo como autor. Se cuidó al máximo posible todos los detalles técnicos y artísticos.

–Que un fotógrafo mendocino elija como tema la montaña parece, más que una elección, un sino. ¿Cuál fue tu manera de abordar esas imágenes para escapar al cliché, al estilo turístico, si es que esa era la intención?

–Tengo muchas inquietudes en cuanto a la fotografía ya que me permite expresar y mostrar “mundos” muy diferentes. Me refiero a retratos, ensayos, paisajes... Algo de esa variedad puede verse en mis perfiles de IG: @marcelopiazzoli_experiencias y @marcelopiazzoli Que haga fotografías de paisaje se debe a la combinación de dos pasiones: la fotografía y el trekking. Igualmente no es un “sino”, es una elección.

Fotógrafo. Retrato a cargo de Luis Vázquez.

–En tu persona se combinan el fotógrafo y el montañista. ¿Se retroalimentan esas pasiones? ¿De qué manera?

–Siempre me pareció que la montaña daba para mucho más que postales, allí se puede vivir y sentir cosas muy profundas... se puede vivir una especie de comunión, un acto amoroso, con el entorno. De ahí surge esta visión. Con intenciones poéticas. Lejos del cliché de postal.

Una de las páginas del libro "Paisajes".

–No es común, en nuestro ámbito, la edición de un libro de fotografías. ¿Cómo imaginás al “lector” o “espectador” de tu libro y qué puede transmitirle?

–Me gustaría que quien tenga el libro en mano pueda ver y sentir esta maravillosa tierra que tiene a mano de una manera más profunda visual y sensorialmente. Igualmente, la última palabra siempre va a ser de quien contempla la obra. Sería maravilloso poder tener una comunicación directa con cada espectador para retroalimentarme de su percepción.