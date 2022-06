“Pagué $50 mil en entradas y no tenemos lugar”: la queja de fanáticas en el show de Tini

Los shows de Tini Stoessel en Mendoza sin dudas quedarán para el recuerdo de todos sus fanáticos de la provincia, ya sea por su despliegue artístico o por la presencia de su flamante novio, Rodrigo de Paul. Pero no para todos las memorias de estas presentaciones serán gratas, ya que, como sucedió en el Hipódromo de Palermo, más de uno tuvo inconvenientes con sus ubicaciones en el Arena Maipú.

Minutos antes de las 21, la hora señalada para que la ex “Violetta” salga al escenario, decenas de personas todavía estaban lidiando con la organización porque sus lugares no correspondían con lo que habían comprado, sobre todo en el sector Vip Platino, donde el precio de las entradas llegaba a superar los $11.000 con los cargos de la plataforma web.

Incluso, minutos antes de que la artista surgida del universo Disney saliera a escena era posible ver al personal del estadio maipucino caminando con sillas sobre la cabeza para poder ubicar a los que habían tenido inconvenientes. Así, en algunas filas se podía ver sillas “extras” agregadas a último momento para atender las quejas.

Parte de la organización estaba colocando sillas minutos antes de que comience el show. - Los Andes

Sin respuesta

Aunque la expectativa por ver a Tini era mucha, al momento de ingresar al estadio, Laura (quien prefirió no revelar su apellido para resguardar su identidad) y sus hijas sufrieron una gran desilusión. “Pagué $50.000 por mi entrada y la de mis hijas y no tenemos lugar. Habíamos comprado Vip Platino frente al escenario, pero cuando llegamos nos mandaron al costado, al lado de la puerta y las ubicaciones no estaban”, contó la mujer que estaba ubicada a un costado, sin silla, mientras que las chicas habían logrado “meterse” contra las vallas para poder ver mejor el show.

Con la amargura de no tener el lugar que habían pagado y con la cantante sonando de fondo, la mujer contó a Los Andes que desde la organización no le dieron respuesta a su problema. “Nunca pude hablar con el encargado y en la boletería lo único que me dijeron fue que se vendieron lugares de más, por ende, habían asientos que habían sido desplazados hacia los costados”, relató.

“Es una pena grandísima. Me parte el corazón ver a mi hija parada en una silla llorando después de haber pagado una fortuna por este show. Lo único que pido es un poco más de empatía por la gente por parte de los que están a cargo”, se lamentó la mendocina.