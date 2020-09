Pagaron los haberes a los pilotos de aviones y reanudan la actividad en la lucha antigranizo

Durante la semana pasada, los pilotos de aviones de lucha antigranizo denunciaron a la empresa Aemsa por irregularidades y falta de pagos de haberes desde junio, que “fueron interrumpidos sin previo aviso”.

Según comunicados oficiales, durante la semana la empresa Aeronáutica de Mendoza Sociedad Anónima (Aemsa) depositó el porcentaje de los pagos de salario y aguinaldo adeudados a los pilotos de la lucha antigranizo, aunque quedó un saldo que cobrarían esta semana. Esto se pudo lograr luego de una serie de reclamos realizados por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), entre los que se denunció la deuda de haberes, el escaso equipos de tripulación y se agrava al mencionar el deterioro de las aeronaves.

Ante estas, el diputado provincial por el radicalismo, Gustavo Ruiz, brindó precisiones a FM Vos (94.5) y a Diario San Rafael, sobre la tensa situación que rodea al sistema de mitigación.

“Como sabemos, hubo un retraso en los salarios a los pilotos y mecánicos; no obstante, el Gobierno ya realizó hace aproximadamente 20 días, los depósitos para que la empresa pagara los sueldos y de esta forma se pusiera en funcionamiento la Lucha. El gremio ha sacado un comunicado donde manifiesta que en forma inmediata estaría retomándose la actividad”, dijo el legislador y destacó que “la Lucha Antigranizo no deja de ser un elemento de mitigación; es un elemento más de la planificación agropecuaria; no solamente existe la lucha activa, sino que también existen los subsidios en la instalación de malla antigranizo, como también el seguro agrícola que brinda cobertura a los productores”.

Aseguró que parte de la demora que se dio en los pagos correspondientes fue la discusión interna (dentro de la empresa), teniendo en cuenta que Aemsa es una empresa privada.

“Ahora los directivos deberán coordinar con sus trabajadores cuándo vuelven al trabajo, y esperamos que eso sea lo más rápido posible”, señaló.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, en su publicación mostró la realidad de este equipo de pilotos mediante un comunicado publicado en las redes sociales dirigido a los funcionarios del Gobierno provincia. En el mismo se menciona hay una cantidad mínima de pilotos, el cual se ajusta a tres tripulaciones por cada una de las cuatro aeronaves. Además, se habla de aeronaves "en estados inoperativo por su propia incompetencia y que esta falta de actividad repercute en vencimientos de pilotos por la falta de vuelo en los últimos dos años. Esta situación exige un re entrenamiento de pilotos que inexorablemente incrementará el tiempo de regreso a las operaciones”.

Ante estas manifestaciones, el legislador afirmó a los medios sanrafaelinos que “hay 15 pilotos disponibles a trabajar en caso de ser necesarios. Se espera que para el 6 de octubre haya al menos dos aviones operativos, mientras que el resto lo estarían a medida que se les vayan realizando los trabajos de mantenimiento correspondientes”.

En cuanto a los insumos (cartuchos, bengalas, etcétera), Ruiz aseguró que hay un stock suficiente de elementos como para arrancar el mes que viene, lo cual “es perfectamente verificable”; además, hay una licitación de compra.

El comunicado de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas publicado en las redes sociales dirigido a los funcionarios del Gobierno provincia.