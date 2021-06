Padres del Liceo Militar piden regreso a clases presenciales en Mendoza: “Hoy mi hijo puede ir al club pero no a la escuela”

Padres de alumnos del Liceo General Espejo reclamaron por la suspensión de clases presenciales. Ocurre que esa institución deberá continuar con las clases virtuales por disposición del Ministerio de Salud de la Nación.

A través de un comunicado, las autoridades del colegio explicaron que la cartera sanitaria “ha clasificado nuevamente al aglomerado urbano Gran Mendoza, integrado por los departamentos de Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo y Maipú como ´ZONA DE ALARMA EPIDEMIOLOGICA Y SANITARIA”.

A raíz de esto, el Liceo volvió a suspender las clases presenciales en sus tres niveles a partir de este lunes y hasta nuevo aviso. Esto, debido a que dicho colegio depende de Nación. Al igual que la Universidad Nacional de Cuyo y todos los colegios que están bajo su órbita.

El reclamo

“Esto deja a los alumnos en una situación de desigualdad importantísima. Sobre todo a los chicos que están cursando el secundario”, explicó Fernando Rasso en diálogo con Los Andes.

“Mientras en otras escuelas de la provincia los chicos siguen yendo a clases, los chicos del Liceo se tiene que quedar en su casa”, agregó Fernanda Bazán, la esposa de Fernando.

Ellos son padres de un chico que cursa el secundario en el Liceo Militar y una joven que está estudiando Medicina en la UNCuyo.

“Hay padres que se les complica con el trabajo. Contamos con el colegio no solo desde la educación sino además como lugar de contención para los chicos”, explicó Fernanda

“Es un despropósito. Mi hija está cursando de manera virtual materias que deben ser presenciales. Es una médica que se está formando”, dijo Fernando.

El matrimonio sostiene que la desigualdad entre los estudiantes que pudieron ir a las aulas y los que no se va a ver más adelante y plantean que existe una discordancia entre las medidas establecidas por la Nación y la Provincia.

“Es absurdo. Hoy mi hijo puede ir al club pero no a la escuela, puede juntarse en un bar con sus compañeros pero no puede entrar al aula, puede incluso juntarse en la puerta del colegio pero no puede entrar al colegio”, dijo Fernando.

“Los chicos respetan los protocolos mejor que los grandes y entienden la situación. Además el colegio está más que preparado para afrontar la situación”, explicó por su parte Fernanda.

Por último, Fernando explicó que junto a otros padres están evaluando opciones para ver si pueden acelerar la vuelta a clases. “Antes ya habíamos presentado una medida cautelar pero no llegó muy lejos”, cerró.

La medida

El confinamiento obligatorio que había establecido Alberto Fernández durante nueve días llegó a su fin este domingo. Esta mañana, los alumnos del Liceo Militar y sus padres se prepararon para volver a las aulas después de varios días de clases virtuales.

Sin embargo, mientras estaba aún en clases los padres recibieron un mail donde les informaban que a partir del martes no iba a haber más presencialidad.

La Nación, para evaluar el riesgo epidemiológico toma algunos indicadores como la incidencia de casos y la razón de los casos.

Los grandes aglomerados urbanos, departamentos o partidos de más de 300.000 habitantes, serán considerados en Situación de alarma epidemiológica y sanitaria cuando la incidencia definida como el número de casos confirmados acumulados de los últimos 14 días por 100.000 habitantes sea igual o superior a 500 o el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva sea mayor al 80 %.

El Gran Mendoza tiene un porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva del 91,5%, por lo que todos sus departamentos fueron incluidos en esta zona de Alarma.