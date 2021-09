Pacientes recuperados de Covid pierden mechones de pelo meses después

Pacientes recuperados de Covid-19 advierten la pérdida de cabello, lo cual genera bastante inquietud. Esto se da sobre todo en quienes han estado internados. Las consultas de los que advierten que han perdido mechones son frecuentes, admiten los médicos.

Julieta (45 ) tuvo Covid en mayo y en agosto comenzó a detectar problemas con su cabello. “Me pasó que no me había dado cuenta y unos tres meses después del Covid , en agosto, empecé a notar que el pelo se me caía mucho. Me cepillaba o me lo lavaba y me salían como mechoncitos. Es increíble lo que se me cayó; me lo tocaba y se me caía”, relató.

La enfermedad la llevó a una neumonía bilateral que pudo sobrellevar sin internación. “Empecé a tomar un medicamento y se me ha ido pasando pero todavía tengo poco pelo. Algunos están naciendo pero creo que, si no tomaba algo, no paraba. Además la calidad del pelo no es la misma, estaba más débil, más finito, se había deteriorado”, agregó.

La médica clínica Carolina Dromi señaló que es algo que se ve frecuentemente luego del Covid, en la post consulta, y que los pacientes suelen acudir a especialistas en Dermatología. Según se ha observado, la manifestación aparece entre dos y tres meses luego de la infección y puede extenderse hasta seis a nueve meses después.

Un artículo científico publicado en la revista The Lancet enumeró efectos de largo plazo de la enfermedad en un seguimiento de 1.733 pacientes dados de alta en el hospital Jin Yin-Tan en Wuhan, China. Se reveló que uno de cada cinco pacientes hospitalizados por Covid-19 (22%) seguían perdiendo cabello seis meses después de recibir el alta.

Causas

El doctor Ariel Samper, jefe del servicio de Dermatología del hospital Central, dijo que día por medio recibe pacientes que consultan por este cuadro. Detalló que cualquier situación traumática genera pérdida de cabello, en particular en personas que pasan mucho tiempo en terapia intensiva.

Se atribuye a lo que se denomina efluvio telógeno, sobre lo cual Samper sostuvo que es común después de cualquier situación que comprometa biológicamente, como la internación en terapia intensiva, una operación o después del parto. Sucede por el estrés y los cambios fisiológicos pero lo cierto es que el virus es indirectamente responsable. Podría ser cualquier otro.

Según el especialista, se asocia a la severidad y duración del cuadro, indistintamente de si se llegó a la internación.

“Hemos visto que desde la aparición del Covid-19 han aumentado progresivamente las causas por caída de cabello, lo que se debe a múltiples factores, como la presencia de estrés fuera de lo habitual”, explicó el médico dermatólogo Jorge Larrondo en una publicación de la Clínica Alemana de Santiago de Chile.

La entidad señala que este fenómeno se produce cuando “muchos de nuestros pelos, que están normalmente en etapa de crecimiento, pasan en un gran porcentaje hacia la etapa de caída. Esto se ve después de situaciones de estrés muy intensas, fuera de lo común, como grandes cirugías, enfermedades infecciosas, inflamatorias o patologías que cursan con fiebre muy alta”.

Es decir que se asocia a situaciones de enfrentamiento a nuevas dinámicas, temores y preocupaciones que, en el caso de la infección por Sars Cov-2, se asocian a un cuadro de estrés agudo.

“Tenemos pacientes con largas estadías hospitalarias en unidades de paciente crítico, fiebre alta y prolongada, uso de múltiples medicamentos y compromiso de otros órganos”, explicó Larrondo. Se agrega la necesidad de enfrentar esa situación lejos de la familia, ya que están aislados, y lidiar con todos los temores sobre la evolución de su cuadro clínico.

La doctora Dromi refirió que se asocia al estrés generado por el confinamiento, el miedo a la pandemia o por padecer el propio Covid-19. Se genera un daño en los pequeños vasos sanguíneos que irrigan y nutren al folículo piloso. Por ello se ve comprometido y bloqueado el crecimiento del pelo y genera que éste crezca débil y frágil, y se caiga.

En tanto, el director del hospital Lencinas, Marcelo Barcenilla, dijo que se han visto algunos casos de alopecia en pacientes internados en terapia intensiva varios días pero es leve y aclaró que no es que queden calvos. “El Covid produce un síndrome inflamatorio generalizado y afecta el sistema inmunológico. Al bajarse las defensas hay pérdida de cabello, no es una alopecia como una placa areata (calvicie en zonas circulares) y sucede en estos pacientes internados (varios días) y más en terapia”, explicó.

Si se considera que los más afectados son los pacientes internados cabe señalar que en torno a 15% de los enfermos por Covid suelen requerir internación y 5% llega a terapia intensiva.

Samper agregó que este cuadro se recupera solo después de un tiempo, aunque es importante establecer la secuencia temporal para establecer con certeza la causa. “A veces se dan suplementos pero si no los toman los pacientes se recuperan igual”, destacó.