Pablito, el niño que preocupó a todo el país, fue dado de alta luego de recibir un trasplante de hígado

Pablo Álbarez, el niño 8 de años de Rosario que fue sometido a un trasplante de hígado, fue dado de alta pasadas las 13 horas. El rosarino fue el primer caso de hepatitis aguda en Argentina y tuvo que estar 9 días internado en el Sanatorio de Niños, luego de su operación.

Vanesa, la mamá de Pablo, fue quien llevó la emocionante noticia ante los periodistas que esperaban haciendo guardia en el sanatorio. “Fueron muchísimas las muestras de cariño recibidas. Una carta de sus compañeros de su escuela y un dibujito que me mandaron pero que igual me lo llevo aunque no sepa de quién es”, comentó la madre.

“También le mandaron un video Di María y un futbolista de Boca”, comentó Vanesa, emocionada por que su hijo por fin esté mejor y rodeada de amigos y familia.

Sin dudas Pablito ahora estará feliz de volver a su hogar, según comentaba su madre: ““El me decía que no aguantaba más, que se quería ir a su casa. ’Mamá, hace un mes que estamos acá' me dijo y justo en ese momento entró el médico y le dijo ‘bueno Pablito, te vas hoy’’.

Lo primero que harán es “llegar, descansar un ratito y después a hacer lo que él quiera”. Por el momento, no estarán quedándose en su casa, si no en otro lugar para que pueda tener una recuperación más tranquila.

Alejandro Costagura fue el pediatra hepatólogo que lideró el exitoso trasplante del nene, que debido a la gravedad de su situación, tuvo que recibir un nuevo hígado y la semana pasada fue operado gracias a la donación de una familia de La Pampa.

¿Qué es la Hepatitis aguda?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la hepatitis es una inflamación del hígado. Hay diferentes causas que llevan a esa inflamación, como una infección o una intoxicación por medicamentos o sustancias. Los agentes infecciosos más frecuentes son los virus responsables por las hepatitis A, B, C, D y E.

Cuando la inflamación ocurre de manera rápida y abrupta, hablamos de una hepatitis aguda. En algunos casos, como en las hepatitis B, C y D, la infección puede tornarse crónica.

La OMS informó recientemente que se han registrado 348 casos probables de una misteriosa variante de hepatitis, la cual afecta especialmente a niños. De acuerdo al organismo, se han acelerado los estudios sobre su posible vinculación con el adenovirus y la infección por coronavirus.

En el último tiempo, se han notificado casos en 20 países, con 70 adicionales de otros 13 países que están pendientes de clasificación, a la espera de que se completen las pruebas, informó la agencia AFP.