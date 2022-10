Otro vuelco en la Ruta N7 a la altura de San Martín: ¿casualidad o causalidad?

Hace poco menos de una semana toda la provincia, e incluso el país, se lamentaba por el trágico incidente de un colectivo en la Ruta Nacional 7, a la altura de San Martín, que volcó mientras transportaba hinchas de Boca Juniors hacia la Ciudad de Mendoza y se cobró la vida de una joven.

Este lunes, cinco días después, otro auto volcó en el mismo lugar; y ambos hechos ocurrieron a solo 500 metros de donde fallecieron 17 personas en 2014 por el choque de un micro contra un camión que iba en contramano, frente al autódromo Jorge Ángel Pena.

Aunque los 3 eventos se pueden explicar por causas diferentes, la coincidencia de la cercanía en la que ocurrió cada incidente es al menos llamativa y despierta todo tipo de comentarios en la comunidad local, sobre todo en torno a la seguridad vial.

¿Hay coincidencia por causalidad en estos hechos, o solo se trata de casualidad? Para Héctor “Buddy” Roitman, Ingeniero consultor y capacitador en Seguridad y Salud Ocupacional con especialización en Seguridad Vial, la respuesta es clara: “Hay casualidad, no es una cuestión geográfica puntual”.

A priori, las causas son diferentes, ya que en la tragedia de hace 8 años, en el choque frontal entre un camión contra un colectivo en el que murieron 17 personas, la responsabilidad recayó sobre el conductor brasilero del camión, que circulaba en estado de ebriedad y a contramano.

En el vuelco del colectivo que transportaba hinchas de Boca, aunque todavía no hay un respuesta oficial las pericias indicarían que el motivo del incidente fue que se reventó una cubierta.

Por otro lado, en el vuelco que protagonizó un hombre de aproximadamente 60 años con su auto este lunes, según trascendió públicamente, se trató de “un desvanecimiento” del conductor, lo que provocó que perdiera el control y diera varios tumbos.

Vale aclarar que para la Dirección Nacional de Vialidad en Mendoza el tramo de la ruta donde ocurrieron los incidentes, frente al autódromo Jorge Ángel Penna de San Martín, “está deformado, pero no es peligroso”. Así lo reafirmó Guillermo Amstutz, delegado de la entidad, en diálogo con Los Andes tras el vuelco del colectivo hace 5 días: “Es de muy baja probabilidad que el accidente sea consecuencia de la ruta, aunque hay que esperar las pericias. No estoy negando en absoluto que la ruta tenga algunas deformaciones ni diciendo que esté perfecta. Pero hay una técnica para definir cuál es el grado de peligrosidad, y en el caso del lugar donde volcó el micro no era alta”, expresó en aquel momento.

En el mismo sentido, Héctor Roitman analizó que “el pavimento está ondulado y tiene algunos problemas, pero no es para nada peligroso”. “Geográficamente no hay un factor que haga que ese tramo es terrible o que exige habilidades especiales de conducción”, manifestó, e hizo hincapié en que los tres hechos ocurrieron por causas principales diferentes. “De ninguna manera, accidentológicamente, se puede decir que el estado de la ruta fue lo que provocó el accidente del camión”, dijo en referencia a la tragedia de 2014.

Sobre el reciente vuelco del colectivo que llevaba hinchas de Boca, y aunque aclaró que no puede hacer un análisis profundo del incidente en particular “porque todavía no conozco ningún elemento de las pericias que se están realizando”, Roitman se animó a prever que “el accidente no tiene nada que ver con las ondulaciones del pavimento”.

“Está bien, está un poco ondulado, no mucho más que en cualquier otro lado que podés encontrar en otros tramos de esa misma ruta u otra, que incluso pueden estar peores”, agregó el especialista.

LOS INCIDENTES SON MULTICAUSALES

“Los incidentes son multicausales y no todos los accidentes son porque la gente maneja mal”, analizó Héctor Roitman, y añadió: “Hay causas de infraestructura, hay cartelería que es deplorable, lugares en que las líneas del borde calzada no se ven, y entonces se empiezan a juntar los factores”.

Para él, el gran problema es que “en Argentina no hay ningún estudio serio con análisis cierto y verificable, que establezca verdaderamente cuáles son las causas de los incidentes viales”.

En ese aspecto, el especialista en Seguridad Vial explicó que “cuando vas a querer solucionar un problema tenés que saber cuál es su origen, y no hay investigaciones serias entonces se atacan causas que aparentemente podrían ser cuando en realidad no sabemos qué incidencia tiene”.

“Hay diversos factores que hay que estudiar con estudios serios, con revisión desde el punto de vista del estado de la ruta, del pavimento, de la visual, del penal, de la señalización, del estado del vehículo”, enumeró Roitman.