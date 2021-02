Otra vez hubo incidentes en la movilización para pedir justicia por Úrsula

La movilización de hoy para pedir justicia por el femicidio de Úrsula Bahillo , l a joven de 18 años asesinada a puñaladas en un descampado en la localidad bonaerense de Rojas , derivó en hechos de violencia cuando un grupo de vecinos atacó a dos hombres.

Dos sujetos provocaron a los manifestantes y se produjeron hechos de violencia durante la marchan por el femicidio de Úrsula Bahillo. Gentileza Clarín

La marcha había comenzado cerca de las 17 y durante la mayor parte del recorrido todo transcurrió sin inconvenientes, sin embargo cerca de las 20 dos hombres se acercaron hasta un grupo de manifestantes y comenzaron un intercambio de palabras que fue creciendo en agresividad y derivó en piedrazos.

Luego los dos sujetos huyeron a las corridas y un grupo considerable de vecinos que participaba de la concentración fue tras ellos, alcanzando a uno a cuatro cuadras de la comisaría. Allí lo golpearon y lo redujeron.

Si bien no está claro cuáles fueron los motivos que precipitaron los hechos de violencia, un vecino intercedió para que la muchedumbre dejara de pegarle a la persona que habían logrado atrapar. En medio de ánimos caldeados, uno de los manifestantes intercedió para pedir calma.

“Esperen, lo van a matar si no. No vale la pena, no perdamos tiempo en esto, estamos con algo más importante. Esta gente es la basura de Rojas, ya tuvieron problemas antes. Y ahora vinieron a hacer quilombo”, gritó antes de que dejaran de golpear al sospechoso.