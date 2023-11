Osep inauguró shock room y quirófano para la guardia del Lencinas, además de ampliar la terapia intesiva

Uno de los desafíos que asumió la Obra Social luego de la emergencia sanitaria por COVID-19 fue la construcción de un nuevo servicio de Guardia, más amplio y moderno. Hoy, el gobernador Rodolfo Suárez, el vicegobernador Mario Abed; el gobernador y vicegobernadora electos, Alfredo Cornejo y Hebe Casado; la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal y el director de OSEP, Carlos Funes, dieron inicio a una nueva etapa, concretando aquel objetivo asumido.

De esta manera, hoy se realizó una recorrida por el nuevo sector, con todo el requerimiento para las áreas críticas, tales como la refuncionalización de la Unidad Coronaria, ejecución de la nueva Terapia Intensiva con 8 camas, ejecución de la Nueva Terapia Intermedia; dando forma así a un Nuevo Servicio de Emergencias, para dar una respuesta más ágil y con mejores condiciones de atención a nuestros afiliados, de manera de concluir así una primera etapa de renovación y reordenamiento de nuestro Hospital El Carmen, con todos los servicios críticos estrechamente relacionados y proporcionados, capaces de dar respuesta a los requerimientos actuales.

Fue una jornada festiva que contó también con la presencia de la doctora Silvia Santaella, directora del Hospital el Carmen y Nicolás Gilio, jefe del servicio de Guardia del nosocomio. También acompañaron los trabajadores y trabajadoras del efector quienes mostraron su alegría por las comodidades logradas para su trabajo y para la atención de pacientes.

Un nuevo Servicio de Emergencias

El Servicio de Emergencias cuenta con 12 puestos de atención simultánea, 2 puestos para pacientes aislados, 3 consultorios para la atención de código verde, 2 shock room, 1 quirófano y 2 camas de recuperación. Cuenta, además, con áreas apoyo como enfermerías, sala de estar y dormitorios diferenciados para médicos y enfermeros y/o técnicos.

Se destaca que el antiguo servicio de Guardia, no contaba con quirófano y la única sala de Shock Room no tenía las dimensiones adecuadas, lo que no permitía estar debidamente equipada desde su ejecución, hechos que limitaban la agilidad en la prestación de los servicios. Resolviendo este problema, se evitarán las congestiones por falta de espacios adecuados para un óptimo funcionamiento del servicio, para que los profesionales y/o técnicos desarrollen su actividad acompañados por los espacios o instalaciones necesarios.

La ejecución se llevó a cabo en dos etapas. Primero la ejecución de la Ampliación y, una vez concluida, se dio lugar a la segunda, que era la intervención del sector existente, y refuncionalizarlos para lograr un funcionamiento integral de la Guardia, sin afectar en la primera etapa, la atención de los pacientes, que llegado el momento de una intervención integral, se trasladó a un sector adaptado en el sector norte del hospital, próximo al acceso de emergencias.

Los distintos sectores del Servicio de Emergencia también cuentan con última tecnología en el equipamiento médico, con lámparas tipo scialíticas y torretas de gases medicinales de alta complejidad en sectores de Shock Room y Quirófano, paneles de gases medicinales en todos los puestos de atención, sistema de monitoreo central en la totalidad de los sectores de la Guardia, además del equipamiento propio necesario para una óptima prestación del servicio, tales como Sistema de Climatización Central frío calor, diferenciado para los distintos sectores y Grupo Electrógeno de última generación, con capacidad de energía de emergencias para todo el hospital, garantizando un doble sistema de protección ante eventualidades o contingencias, lo que redundará en la seguridad de la atención de los pacientes en los distintos servicios del Hospital El Carmen.

Los sectores de las nuevas instalaciones se han distribuido a partir del Sistema Triage que identifica con los colores rojo, amarillo y verde, según la complejidad de la urgencia del paciente que llega a la Admisión.

En proceso de ejecución para la culminación de la obra, se encuentran las carpinterías del quirófano, Separación de los box de atención, montaje de las lámparas scialíticas y torretas de gases medicinales del shock room y quirófano, terminaciones de pintura e instalaciones especiales de la Central de Monitoreo, encontrándose ya instalados la totalidad de los paneles de cabecera de box de atención.

Por otra parte, se han mejorado también los tableros hospitalarios con sus correspondientes UPS y Monitores de Aislación, para que no solo brinden energía segura, sino que ante una falla eléctrica puedan detectar rápidamente la misma y dar una pronta solución al problema evitando consecuencias en otros sectores y principalmente, no afectar la atención del resto de los pacientes internados.

Este sistema es de fundamental importancia para brindar seguridad al paciente porque la falta de energía es un problema grave en cualquier área crítica, donde la vida de las personas depende del equipamiento se soporte allí instalados.

Obras de iluminación y energía

Otro punto estratégico en el desarrollo del nuevo Servicio de Emergencias, es haber incluido la restructuración del servicio de energía eléctrica de emergencias, con respaldo en caso de corte energético por cualquier motivo de parte de las prestatarias de servicio. Para ello se adquirió un grupo electrógeno de última generación que no solo tiene la capacidad de suministrar energía al sector de la Guardia sino que, a partir de una lógica de funcionamiento de los servicios de emergencia, permite otorgar una doble seguridad al resto del hospital. Es decir, será soporte del resto del nosocomio ante la falla de cualquiera de los otros grupos electrógenos que ya están emplazados y en funcionamiento, garantizando la seguridad en la atención de áreas críticas fundamentalmente.

El monto de inversión por Obra Básica es de $ 173.769.060, con un plazo total de obra de 10 meses, cuyos recursos fueron obtenidos del Programa de optimización de la Recolección, Transporte y Disposición Final de los mismos, y del ahorro realizado por el Programa de Eficiencia Energética, no habiendo dispuestos recursos que afectaran partidas presupuestarias. La construcción ocupa una superficie total de 555 m², ampliándose la Guardia original en una superficie de 245 m² y se refuncionalizándose 310 m².

Es una prioridad importante para OSEP, haber pensado en esta obra, para garantizar una óptima prestación del servicio, donde el actuar dedicado de los profesionales que en ella se desempeñan en forma permanente día a día, sean acompañadas de una adecuada infraestructura y equipamiento médico, para cuidar lo mas preciado, que es la salud de nuestros afiliados que allí concurren.