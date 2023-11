La escuela Estrella Andina, ubicada en calle Terrada al 3.381 (Drummond, Luján de Cuyo), se encuentra incluida dentro de los establecimientos educativos que adoptan la pedagogía Waldorf a nivel mundial. Este sistema educativo independiente y disruptivo -en comparación con la metodología tradicional- centra su eje en el niño y sus ritmos de aprendizaje, con el foco en el trabajo manipulativo y artístico.

Si bien depende y cuenta con todos los avales de la DGE, es una escuela autogestiva. Y son sus docentes, sus alumnos y los padres de los niños –cuenta con 150 chicos que estudian en el lugar, de entre 3 y 12 años- quienes se encargan de mantener activo su funcionamiento y ser sus sostenes.

Original y creativa campaña: venden botellas con motivos artísticos para poder ampliar su escuela en Luján de Cuyo. Foto: Gentileza Escuela Estrella Andina

Por esto mismo es que, por iniciativa de todos estos actores, fabricaron 1.500 botellas de vidrio y con delicados motivos artísticos para recaudar fondos y, de una vez por todas, completar las obras edilicias que están en marcha en el establecimiento.

“El proyecto nació de los papás de los alumnos, justamente viendo la necesidad de recaudar fondos para terminar una obra que comenzó entre fines de 2022 y comienzos de 2023, y que no pudo concretarse”, destaca la directora de la escuela Estrella Andina, Adriana Toscano a Los Andes.

Concretamente, la obra que quedó a medias y que buscan poder completar con la venta de las botellas personalizadas y con motivos artísticos es la construcción de dos aulas más, con su correspondiente núcleo de baños. Incluso, las autoridades se inscribieron en el programa Mendoza Activa, aunque ni así pudieron terminar la obra.

“Muchas familias se anotaron para hacer un aporte extraordinario –ya que es el principal sostén de la escuela-, pero cerca de las vacaciones de invierno de este año nos quedamos a mitad de camino. Y eso que nos donaron mucho material y mano de obra, pero llegamos a un lugar donde nos estancamos”, continúa la directora.

“Es un apoyo que se nos ocurrió, junto a otro padre, a todo lo que vienen haciendo las maestras y fundadoras del colegio, una ayuda al colegio”, sintetiza a su turno Agustín López Monja, padre de uno de los alumnos de tercer grado de la escuela Estrella Andina y quien –con su emprendimiento de materiales de vidrio y cristal- aportó las botellas para ese proyecto. Francisco Atencio, quien es artista y papá de otro de los alumnos, fue quien se encargó de los 3 motivos originales y por demás refinados.

Las botellas se pueden ver en la página web y las redes sociales de la escuela, mientras que todos los días –a las 12:30-, los padres e instalan con mesas en la puerta del establecimiento para venderlas. Cada una de ellas cuesta 1.500 pesos, aunque se puede llevar el combo de 3 botellas por 4.000 pesos.

“Los diseños son exclusivos para estas botellas, y salió la idea de homenajear a la fauna autóctona andina. Por eso salió la inspiración en un cóndor, un puma y un guanaco. Además, cierra la idea con el nombre de la escuela, Estrella Andina, y el concepto de que los chicos aprendan desde lo lúdico”, agrega a su turno Francisco Atencio, ilustrador y artista que creó el diseño y los motivos de las botellas.

TODOS PARA EL MISMO LADO

La escuela Estrella Andina (nucleada dentro de la pedagogía Waldorf) cuenta con distintas comisiones, integradas por los padres de sus alumnos. Son sus aportes los que permiten que la escuela se autogestione y se puedan concretar distintas metas, que van desde la infraestructura hasta viajes o proyectos puntuales.

“La escuela nació por iniciativa de los propios padres, y fueron ellos quienes eligieron a los maestros. Si bien depende de la DGE, se gestiona por sí misma en lo que tiene que ver con la manera de funcionar. Y son precisamente los padres quienes están llevando adelante esta campaña con las botellas”, agrega la directora de la escuela lujanina.

Tras caer en la cuenta de que necesitaban de un impulso extra para poder completar la ampliación que incluye las dos aulas y el núcleo de baños, surgió la idea de vender botellas de vidrio (910 ml, con tapa) personalizadas y con diseño de autor.

“Tengo una empresa distribuidora de vidrios y cristales y donde hacemos botellas, aunque no con esta finalidad específica. Conociéndolo a Fran, que es artista y es el papá de otro de los chicos, se me ocurrió proponerle que hiciéramos una edición especial de botellas y las sacáramos a la venta. Las botellas las aporto yo, él aporta los motivos de diseño de cada una y todo lo recaudado va para la obra”, resume Agustín López Monja sobre la iniciativa.

Ya con las 1.500 botellas a disposición, Francisco hizo los diseños. Como motivos, eligió a 3 de los animales autóctonos de la fauna mendocina (cóndor, puma y guanaco)

“Hace 6 meses, Agustín me propuso hacer algunos diseños para botellas y con ello juntar fondos que sirviera para poder terminar la escuela. A mí me encantaba la idea, pero no me terminaba de enganchar. Y tanto me insistió que finalmente aproveché las vacaciones de invierno y salió la idea”, destaca Francisco, quien es -además- artista y todos sus trabajos suelen estar relacionados con la naturaleza y el cuidado del medio ambiente.

NUEVAS EDICIONES

Si bien esta propuesta surgió con el objetivo de lograr recaudar los fondos restantes para poder completar la construcción de las aulas y los baños restantes, Agustín López Monja destaca que la intención es repetir la campaña en ediciones futuras.

“La idea es que sea una actividad sostenida en el tiempo y, tal vez, lograr en el futuro otros diseños”, aclara.

Estas primeras 1.500 botellas fueron distribuidas entre todas las familias para que las vendan, por lo que hay 10 unidades a la venta por cada familia.

CÓMO COMPRAR LAS BOTELLAS

Para ver y adquirir las botellas que le permitirán a los alumnos y padres de la escuela Estrella Andina completar las aulas que están a medio construir -con sus respectivos baños-, se puede ingresar a la web de la escuela o a las redes sociales Facebook e Instagram.

