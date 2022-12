Ola de calor: Defensa Civil advirtió sobre hacer fogatas y nadar en lugares prohibidos

Los días de calor continúan en Mendoza y, al parecer, durante las próximas jornadas no será diferente, por lo que Defensa Civil advirtió a mendocinos y turistas que realicen actividades al aire libre durante el fin de semana largo.

En principio, la entidad pidió prevenir y no hacer fogatas o asados en lugares no aptos para evitar incendios forestales; así como no bañarse en espejos de agua, cauces y piletas.

Con la posibilidad de que, además, corra viento en departamentos como Malargüe, General Alvear y San Rafael, el área aconsejó a la población no realizar fuego en zonas no aptas; y en el caso de lugares permitidos, hacerlo rodeando de piedras la fogata para evitar que se extienda. Además, recordó que siempre apagar bien las brasas y tener a mano arena, tierra y/o agua.

Por otro lado, Defensa Civil avisó “no utilizar el fuego como un elemento de limpieza, ya que esta actividad está inhabilitada por la Ley 6099″.

Tampoco hay que arrojar colillas ni fósforos encendidos en rutas y/o campos y no abandonar botellas u otros vidrios en zonas rurales, ya que con la presencia del sol pueden funcionar como lupa e iniciar el fuego.

Otras de las medidas preventivas a tener en cuenta son estar atento a los vientos, viajar siempre con linterna y botiquín y, si se origina basura, no dejarla en el lugar. Por último, si se observa alguna persona que está realizando un incendio, la entidad pide avisar inmediatamente a las autoridades competentes.

PROHIBIDO BAÑARSE EN ESPEJOS DE AGUA, CAUCES Y PILETAS

La otra advertencia de Defensa Civil pasa por la prohibición de bañarse en los espejos de agua y cauces que no se encuentren habilitados para ese fin, como es el caso de Potrerillos, Cipolletti, Agua del Toro, El Tigre y Valle Grande. La entidad remarcó que también es peligroso bañarse en las fuentes de las plazas, ya que se puede recibir una descarga eléctrica.

“Es fundamental saber que los terrenos acuáticos son cenagosos, rocosos y de grandes profundidades al nadar o bañarse y ponen en riesgo la vida”, comunicó Defensa Civil. Por otro lado, si se utiliza una moto náutica, se debe llevar traje térmico y chaleco salvavidas, desde las 7 hasta las 21.

En lo que respecta a la pesca, la entidad marcó que quienes la practiquen deberán buscar zonas seguras y alejarse de los suelos que no estén consolidados. Los pescadores necesitan carnet habilitante, que se puede solicitar en las oficinas de la Dirección de Recursos Naturales Renovables y en locales adheridos.