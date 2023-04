Ojos de turista: Mendoza, en la visión de quienes la visitan

Sea por viajes de fines de semana largos, de vacaciones o por “escapadas” ocasionales, Mendoza recibe cientos de miles de turistas cada año a los que debe mostrar su mejor cara para atraer su interés, confirmar su elección y convencerlos de volver. Para saber qué tan efectiva es esa experiencia, qué mejor que acompañar a visitantes extranjeros en un tour por la Ciudad y conocer sus reacciones, qué los atrajo a la provincia, qué les gusta más de Mendoza y en qué debería mejorar.

El fin de semana largo de Semana Santa parece haberle hecho un guiño a Mendoza, con días cálidos pero no de calor extremo, y con los primeros colores del otoño asomando en los árboles. Es un combo perfecto para que los turistas disfruten de la provincia y sus bondades, y así se disponen a hacerlo más de una docena de ellos. Se reúnen en el centro de la plaza Independencia, “el centro de la nueva ciudad”, como les explica Yamila Díaz, la guía de turismo que los acompañará en un “Free walking tour”, mientras les cuenta sobre los orígenes de la Capital.

Se trata de uno de los city tours gratuitos que brinda la Municipalidad de Ciudad, propio de la agenda cultural a disposición de los visitantes. La primera pregunta de Yamila ya revela la diversidad de turistas que Mendoza recibe, cualquiera sea la fecha: entre las casi 15 personas que se acercaron a participar, hay oriundos de Italia y Estados Unidos, además de otras provincias argentinas como Córdoba, Salta y Buenos Aires.

“Primero les pregunto desde dónde nos visitan y si es la primera vez que vienen a Mendoza porque eso cambia mucho la perspectiva que tiene”, cuenta Yamila sobre su preparación personal para abordar cada visita guiada. “Si ya conoce o sabe un poco, quizás está interesado en otros temas, pero si es la primera vez hay que tratar de explicarle todo desde cero: cómo fue creada la Ciudad, su fundación, por qué tenemos acequias y tantos árboles y plazas, por qué la ciudad está planificada de esta manera”, detalla.

“Cada día te encontrás de todo porque es una provincia muy turística”, analiza la guía turística, al tiempo que cuenta que “vienen de distintas partes del mundo y se asombran por diferentes cosas”. Más allá de eso, ella cree que lo más importante de su tarea es “mostrarles la Ciudad a través de mis ojos porque como mendocina que ama nuestra ciudad, al menos yo trato de mostrarles cómo yo veo y quiero mi provincia, y lo orgullosa que me siento de ella”.

Mirada de turista

Los ojos de los turistas se detienen con atención en Yamila y su relato histórico sobre los lugares que van viendo mientras caminan. Desde la plaza Independencia, por peatonal Sarmiento hasta el pasaje San Martín, y luego por la avenida del mismo nombre hasta el Área Fundacional. Durante el trayecto se van conociendo entre ellos, intercambiando opiniones y asombro, sobre todo con los turistas internacionales.

Foto: Mariana Villa / Los Andes

Marcelo Rossetti, que llegó días atrás desde Junín (Buenos Aires), aprovecha para contar a Los Andes su experiencia en la provincia: “Vine hace unos años y me enamoré de Mendoza, así que ahora estoy pensando siempre cuándo volver”. A él, particularmente, lo “cautivó” el parque General San Martín, donde encontró el lugar soñado para realizar actividad física. “Me asombró la cantidad de gente y ya la segunda vez que vine me traje las zapatillas para salir a correr. Hasta subí el Cerro de la Gloria”, cuenta.

A Marcela Dib Ashur la une una amistad con la provincia. De Mendoza es una de sus amigas más queridas, que ahora vive en España, pero que hace 20 años la hizo conocer nuestra provincia. Por eso, esta Semana Santa decidió viajar desde su Salta natal y disfrutar el fin de semana. En principio, se encontró con una ciudad “no tan limpia” como la que recordaba, detalle que le había impactado dos décadas atrás. Sin embargo, no deja de resaltar su admiración por “la urbanización y planificación de una ciudad de 400 años”, a la que compara y destaca respecto a su provincia.

Foto: Mariana Villa / Los Andes

En ese sentido, la influencia y la relación del general José de San Martín con Mendoza es tema de curiosidad y consulta permanente en la mujer. Más allá de su la planificación histórica de la Ciudad, le llamó poderosamente la atención “que no tengan una comida típica”. “Cuando he preguntado, me dicen que es el asado. Me pareció raro, siendo una provincia tan importante”, reflexiona Marcela. Pese a ello, todos coincidieron en la gran variedad de propuestas gastronómicas que hay, y el bonaerense Marcelo Rosetti responde que “a precios acordes” a los de otros destinos.

Por otro lado, el juninense indica que esperaba encontrarse con mayor promoción tradicional de las actividades en la provincia. “Al llegar al hotel no vi publicidades ni propuestas. Vi que en la plaza estaban montando un escenario y, cuando googleé de qué se trataba, encontré este city tour”, relata Marcelo.

En este sentido, la guía Yamila Díaz destaca “la amplia agenda cultural que tiene Mendoza, con actividades para todas las edades”. Además, la guía explica que los turistas “vienen a la Ciudad y pueden hacer bodegas, paisajes y Alta Montaña en pocas horas, tienen todo cerca”.

Foto: Mariana Villa / Los Andes

Mendoza gentil

Mientras Yamila habla con lujo de detalles sobre los orígenes de la Ciudad, cada tanto se escucha la risa de tres amigas a los chistes que la guía combina con el relato. Sasha, Anne y Olivia, todas ellas de Estados Unidos, no dudan en reconocer que lo que más les gusta de Mendoza es “la gentileza” de su gente.

“Les asombra mucho nuestra manera de actuar. Todos dicen que somos muy amables y que en Mendoza los tratan muy bien”, manifiesta Yamila al respecto. La guía afirma que en su trabajo todos los días afronta “diversas situaciones con turistas de distintas partes del mundo”, pero que el común denominador es el agrado por el buen trato por parte de los mendocinos.

Marcela Dib Ashur y Marcelo Rossetti coinciden en ello. Este último asegura que lo han “tratado muy bien” cada vez que visitó la provincia. De hecho el juninense, que esta vez viajó solo, remarca la amabilidad de los mendocinos y asegura “estar enamorado” de Mendoza. Lo dice justamente a las puertas de La Alameda, antes de visitar el Museo de Sitio y Centro de Interpretación Casa de San Martín y las Ruinas Jesuíticas de San Francisco, sitios donde finaliza el city tour y donde empezó la identidad de esta Mendoza que hoy disfrutan turistas de todo el mundo.