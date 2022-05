Ojo seco: una afección que se incrementó con la pandemia

La pandemia de Covid dejó diversas consecuencias sobre el estado de salud de las personas en varios planos y los ojos no han escapado a esta situación. Los oftalmólogos han recibido más consultas por personas con un cuadro llamado ojo seco: esto ocurre cuando el ojo no tiene la suficiente cantidad humedad aportada por las lágrimas. El abuso del uso de pantallas, que implica un parpadeo menos frecuente, e incluso el uso de mascarillas, han sido señalados entre las causas asociadas al contexto sanitario.

“Los ojos necesitan lágrimas para mantenerse saludables y sin molestias. Cuando los ojos no producen la cantidad suficiente de lágrimas, existe una condición llamada ojo seco. El ojo seco también ocurre cuando las lágrimas no tienen la combinación adecuada de elementos ó cuando la película lagrimal no es como debería ser”, explica la Sociedad Americana de Oftalmología.

“Los oftalmólogos hemos visto un aumento en el número de personas que reportan sequedad en los ojos desde el comienzo de la pandemia. Esta nueva condición se denomina “ojo seco asociado a la mascarilla” o “MADE”, por sus siglas en inglés”, explica el médico Emiliano López, oftalmólogo del Hospital Universitario Austral, en una nota publicada por Perfil.

“El Covid-19, el teletrabajo y el exceso de utilización de dispositivos electrónicos, trajo consecuencias que con el correr del tiempo cada vez se hacen más notorias. Una de ellas es la enfermedad del ojo seco”, expresa la doctora Ana Sanseau en una columna de Bausch y Lomb.

Cabe señalar que se trata de una problemática que ya venía en aumento desde antes del Covid. El incremento se apreciaba sobre todo en niños y adolescentes, quienes se inclinan más a usar elementos informáticos y pasan de una pantalla a otra: del celular a la PC y del televisor a la tablet. Y los especialistas estimaban que alrededor de 40% de las consultas oftalmológicas son por esta causa.

Diversas causas del ojo seco

El uso excesivo de pantallas durante la pandemia hizo repuntar la cantidad de personas con esta patología. Pero hay otras situaciones que pueden generarlo. La profesional explica que es una enfermedad multifactorial que involucra toda la superficie ocular, esto incluye la lágrima y los párpados. Se produce por factores externos como los irritantes ambientales (humo, smog), uso de dispositivos electrónicos (celulares, tablets, pantallas) y aires acondicionados. Otras causas podrían ser la ingesta de medicamentos (antihistamínicos, descongestivos, diuréticos, betabloqueantes) y algunas enfermedades como los problemas de tiroides, enfermedades de la piel, entre otras. La alteración en la lágrima y consecuente ojo seco ocasionan liberación de sustancias que lastiman la superficie ocular causando los síntomas de ardor, picazón, ojo rojo e irritación ocular que alteran la calidad visual y resultan muy molestos en la actividad cotidiana.

En tanto la entidad norteamericana enumera:

-Algunas enfermedades, como la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren, enfermedades de la tiroides y lupus.

-Blefaritis (cuando se inflaman o se enrojecen los párpados)

-Entropión (los párpados se pliegan hacia adentro); ectropión (los párpados se pliegan hacia afuera)

-Estar en lugares con humo, viento o un clima muy seco

-Usar lentes de contacto durante mucho tiempo

-Someterse a una cirugía ocular refractiva, como LASIK

-Tomar determinados medicamentos, como:

.diuréticos (pastillas de agua) para la presión arterial alta

.betabloqueadores, para problemas cardíacos o presión arterial alta

.medicamentos para la alergia y el resfrío (antihistamínicos)

.píldoras para dormir

.ansiedad y medicación antidepresiva

.medicamentos para la acidez

Síntomas del ojo seco

Estos son algunos de los síntomas del ojo seco.

-Sentir picazón y ardor en los ojos.

-Tener sensación de algo que raspa o arenilla dentro del ojo.

-Tener visión borrosa, especialmente al leer

-Hay líneas de moco en el interior o alrededor de los ojos.

-Tener los ojos rojos o irritados. Esto pasa especialmente cuando se está en un lugar con viento o cerca de humo de cigarrillos.

-Usar lentes de contacto y que esto genere dolor.

-Tener muchas lágrimas.