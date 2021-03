Oficios digitales para la inserción laboral de jóvenes de La Favorita

Aunque el Parque de Innovación y Tecnología Distrito 33, que funciona en el ex predio ferial de la UCIM, se encuentra a unos cientos de metros de La Favorita , un grupo de jóvenes de ese conglomerado de Capital fue encuestado sobre qué tipo de trabajo estaban buscando y se repitieron opciones como limpieza, construcción y cuidado de personas.

Algunos conocen qué son los oficios digitales, pero se concentran en la búsqueda de empleos en ciertos rubros, cuando las economías del conocimiento y creativas tienen una demanda no satisfecha de talentos.

Esta semana se lanzó el Consorcio de Articulación Público-Privada -integrado por representantes del sector privado (entre otros, Supervielle, Telefónica y Pampa Energía), académico, gubernamental y de la sociedad civil-, que se ha propuesto como objetivo convertir al Distrito 33 en “una gran usina de talento para generar empleo de manera sostenible e inclusiva, y diseñar colaborativamente la política pública para ese fin”.

Por su ubicación, se ha pensado principalmente en ofrecer oportunidades de capacitación e inserción laboral a los jóvenes de La Favorita, pero también a los que viven en otras zonas del Gran Mendoza y se apuesta a replicar la experiencia en diversas partes de la provincia.

Después de un diagnóstico de 6 meses con referentes de distintos sectores de la provincia, y tomando como referencia otras investigaciones ya realizadas, encontraron que los perfiles de los jóvenes son hoy más “generalistas” y no responden a las necesidades específicas de la industria, y que los planes de estudio de educación formal y no formal no aseguran una inserción en el mercado laboral. Los aspirantes tampoco cuentan con otras habilidades, como comunicación eficaz, liderazgo, gestión de proyectos y gestión de equipos.

Los socios fundadores del CAPP encuestaron a 26 jóvenes, la mayoría de La Favorita, de entre 18 y 26 años, y encontraron que mientras el 65% había terminado el secundario, el 35%, no. La mitad respondió, además, que estaban realizando algún curso, capacitación o estudios terciarios.

Desde el consorcio consideran que se deben analizar las tramas familiares desde las que estos jóvenes planifican su vida laboral a partir de lo conocido y, a la vez, generar curiosidad e interés por los nuevos perfiles vinculados a la tecnología.

Candelaria Yanzi, de RIL (una asociación civil que trabaja con los gobiernos municipales en la mejora de sus capacidades de gestión), detalló que se trata de un nuevo formato de trabajo y que el desafío que enfrentan ahora es convertir ese sueño de crear nuevas oportunidades para los mendocinos en objetivos y proyectos concretos que generen empleo.

En los próximos seis meses, seguirán trabajando en alianza para intentar determinar si se requiere proponer cambios en la educación primaria o secundaria, intervenir en la vocación de los jóvenes o potenciar ciertas habilidades “blandas”, entre otras preguntas, para luego diseñar una política pública que apunte a abordar la problemática.

Por su parte, Javier García Moritán, director ejecutivo de GDFE (Grupo de Fundaciones y Empresas, una asociación civil sin fines de lucro conformada por fundaciones y empresas comprometidas con el desarrollo sostenible), resaltó la importancia de “incomodarnos” para construir con otros y de vincularse con organismos internacionales que, deslizó, están mirando con mucho interés lo que pasa en Mendoza.

Inversión social

Los impulsores

GDFE (Grupo de Fundaciones y Empresas) es una asociación civil sin fines de lucro, conformada por entidades comprometidas con el desarrollo sostenible. Desde 1995 trabaja en el país con el fin de promover y profesionalizar las iniciativas de Inversión Social Privada (ISP) para el bien público. Entre sus objetivos se encuentra el de promover una articulación eficaz entre empresas, Estado y sociedad civil, para abordar de manera conjunta los desafíos del desarrollo Sostenible. En 2018, la organización lanzó un programa de Articulación Público Privada para el Desarrollo Local. Se trata de un proceso participativo que tiene como finalidad encarar los problemas más estructurales de las comunidades.