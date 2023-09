Octubre en el Teatro Mendoza

Ciudad presenta las obras que recibirá el Teatro Mendoza durante octubre. Monólogos, ópera, música, boleros, danza y humor son algunas de las propuestas. A continuación, se detallan las actividades.

Domingo 1, 19h. Gabriela Acher presenta “¿Qué hace una chica como yo en una edad como esta?”. Valor de la entrada: platea baja y palcos bajos $6500; platea alta y palcos altos $6000; pullman $5500. Ticketera: EntradaWeb. Sinopsis: Gabriela Acher se hizo muy popular con personajes de su creación como “Chochi la Dicharachera”, la vedette Lorena del Valle y la Doctora Diú. En la televisión española realizó un personaje propio llamado “Charito Muchamarcha” que, al igual que Chochi, se caracterizaba por hablar casi exclusivamente con palabras que contenían la letra ch. Además, protagonizó espectáculos unipersonales muy exitosos como “Memorias de una princesa judía” y escribió libros como “El amor en los tiempos del colesterol”.

Domingo 8, 20.30h. La ópera y valses en Mendoza. EntradaWeb. Sinopsis: Un recorrido por las grandes arias de óperas de todos los tiempos. Al encanto escénico de los cantantes y actores se suma la oportunidad única de ver a la orquesta en vivo. Compositores: Donizetti, Verdi, Puccini, Bizet, entre otros. Orquesta Barroca de Mendoza junto a grandes cantantes de la provincia de Mendoza. Dir. Mtro. Hugo Mariano Peralta.

Jueves 12, 21h. Mike Chouhy presenta “Tibio”. Valor de la entrada: $6000 general. EntradaWeb. Sinopsis: Mike Chouhy regresa al escenario con su nuevo show de stand up “Tibio”. Harto de la grieta social necesitamos a alguien que se la juegue y diga lo que nadie quiere decir. Bueno, este no es el show. En “Tibio”, Mike no se la juega por nada y sólo quiere hacerte reír. La única grieta que se debate es si los pochoclos son dulces o salados. Con más de una década en el mundo del stand up, Mike Chouhy ha recorrido Argentina, Uruguay, España y Paraguay. Tras dos meses de «descanso» por el nacimiento de su segunda hija, regresa al escenario con muchas ganas de dormir. Y de hacerte reír, claro. Después del gran éxito en el teatro musical, trae música en vivo a su show. “Tibio” iniciará su gira por varias ciudades de Argentina, seguido de presentaciones en Montevideo, Paraguay, Colombia y Chile. Seguramente, durante 2023 y 2024, Mike seguirá llevando su humor y su guitarra por todo el mundo.

Viernes 13, 21.30h. ”Coti”. Valor de la entrada: platea baja A $14.000 + $1.680 = $15.680; platea baja B $14.000 + $1680 = $15.680; platea alta $12.000 + $1440 = $13.440; palco alto $9000 + $1080 = $10.080; pullman $6500 + $780 = $7.280. Tuentrada.com. Sinopsis: Coti vuelve a Mendoza para adelantar lo que será su nuevo disco. El cantautor recientemente estrenó el segundo adelanto “Madrid sin vos” y prepara un concierto con todos sus éxitos y nuevas canciones. “El corte de difusión es una canción con mucha melancolía, es un tema medio tempo. Una canción que me gustó escribir, desde la composición hasta la melodía. Sin dudas uno de mis temas favoritos de este disco”, cuenta Coti sobre este nuevo lanzamiento.

Sábado 14, 21.30h. Omar Dris & La Montaña presentan “La muerte está viva”. Valor de la entrada: $3000 general. EntradaWeb. Sinopsis: Omar Dris es el vocalista de uno de los grupos más reconocidos del rock mendocino: La Montaña. En esta oportunidad presentan un nuevo espectáculo llamado “La muerte está viva” que reúne las canciones de siempre con otras más recientes para ofrecer una noche muy especial en el Teatro Mendoza. Omar Dris trabaja cada proyecto como un desafío artístico que lo lleva a brindar una obra musical completa para los que disfrutan de la música. La banda está integrada por Willy Martínez (guitarra), Walter Daine (batería), Max (bajo) y en los coros se suma Jimena Semiz. La Montaña promete un show para descubrir y disfrutar de una de las célebres bandas que nos supo dar el rock mendocino.

Domingo 15, 21h. “Una noche de boleros sinfónicos… que roban tu corazón”. Valor de la entrada: VIP-hasta fila 11 inclusive $3800; platea baja fila de 12 a 24 $3200; platea alta + balcones $3000; pullman $2300. EntradaWeb. Sinopsis: El Teatro Mendoza se viste de pasión para recibir “Boleros sinfónicos en concierto”. Será una velada donde los recuerdos, el amor y la magia de la música se entrelazan. Este espectáculo regala un viaje por los grandes del bolero, a través de los éxitos de artistas como Gloria Stefan, Armando Manzanero, Omara Portuondo, Luis Miguel y muchos otros. Un repertorio que es un tributo a los más grandes boleros de todos los tiempos. La magia de los boleros, en la voz de Lorena Miranda, acompañada por la sonoridad única de las grandes orquestas que han marcado momentos icónicos en la historia de la música. Bajo la dirección del maestro Juan Pablo Moltisanti, esta experiencia musical cobra vida. Una noche verdaderamente romántica.

Miércoles 18, 19h. Danza. Encuentro internacional de danza. Gala despedida. Valor de la entrada: $1200. EntradaWeb. Sinopsis: 1er. Encuentro Internacional de Danza de distintos estilos, con la participación del Grupo Folclórico Danza Nuestra de Quinteros, Chile. Actuarán grupos de danzas del Gran Mendoza. Organiza: Ballet Folclórico Aoni Ken Mendoza.

Jueves 19, 21h. “Cecilia Ce – Beer & Sex Night”. Valor de la entrada: platea baja: $6500; palcos altos: $6500; platea alta: $6500; pullman $6000. Alpogo.com. Sinopsis: Un show para derribar mitos y promover el ejercicio de la sexualidad plena, consensuada y segura. La lic. Cecilia Ce presenta el Beer & Sex Night, un espectáculo que combina sexo, ciencia y humor con lenguaje directo y descontracturado. Con humor, espontaneidad y empatía, la licenciada abordará cuestiones de anatomía, estimulación femenina y masculina, respuesta sexual, orgasmo y posiciones sexuales.

Viernes 20, 21.30h. “Casa Bernarda: un drama musical”. Valor de la entrada: platea baja $3000; palcos altos $1500; platea alta $1500; pullman $700. EntradaWeb. Sinopsis: Es una historia del amor vital, del deseo de amar y ser amado. Drama musical centrado en la fuerza del amor, en la tiranía moral y en la represión sexual que Bernarda ejercía sobre sus hijas. Ésta les impone 8 años de aislamiento, llevando hasta lo irracional las convenciones sociales sobre el luto. La aparición de Pepe el Romano, dispuesto a casarse con la hija mayor, Angustias, desencadena un giro inesperado en la vida de ellas. Protagonizada por: Ana Laura “Turca” Nicoletti y gran elenco. Asistente de dirección: Jazmín Victoria López. Música original: Marcelo Reinoso. Coreografías: Romina Petri. Asistente de producción: Julieta Cecilia Caballero. Producción general: Luis Adolfo Cabrilla Fornés. Dirección general: Gerardo “Buby” Saavedra.

Miércoles 25, 21h. ”La ópera o el drama vestido de música”. Valor de la entrada: $1600 anticipadas por EntradaWeb; $2000 día de la función (boletería). EntradaWeb. Sinopsis: el Ópera UNCuyo, Programa Universitario de Perfeccionamiento en ópera, se complace en presentar, una vez más, una velada lírica de excelencia: “La ópera o el drama vestido de música”. Nuestros cantantes interpretarán arias y escenas de distintas obras y compositores clásicos y románticos, en un recorrido donde encarnarán a los personajes más famosos y representativos de la literatura operística. Verdi, Mozart, Haydn, Donizzetti. El espectáculo se desarrollará con el aporte de explicaciones sobre cada obra, su contexto, historia y proyección de subtítulos e imágenes que ambientan cada momento musical, apuntando a una mejor comprensión del mundo de la lírica.

Jueves 26, 21h. ”Costa presidenta”. Valor de la entrada: $5000, $4500, $4000. EntradaWeb. Sinopsis: ¡Costa es presidenta!, no lo puedo creer… Costa no tiene la menor idea de cómo llegó al poder. De un momento a otro se convirtió en presidenta de los argentinos y argentinas, claro. En su campaña prometió devolvernos la risa, pero en la Casa Rosada no todo es color de rosa. ¡La Argentina es el Titanic! Y desde las sombras, un grupo de inescrupulosos (Pablo Sultani, Mauro Francisco y Victoriano Pololla) intentarán hundirla para quedarse con el sillón de Rivadavia. Por suerte, Costa contará con la ayuda de Mafalda y Alma Viva (Celeste Campos) que la acompañarán a encontrar en su camino la alegría de este pueblo, mientras un ángel de la guarda enviado por un extraño Dios la protege en su búsqueda. Con dirección de Roberto Peloni, Costa presidenta es la nueva producción de Alberto Raimundo para Circus Entertainment Group. Una sátira, un music hall, un encuentro para cantar, bailar y reírte sin parar. #Recuperemoslarisa. En 2023, votá Costa presidenta.

Viernes 27, 21.30h. ”Shakespeare, pasión y locura”. Valor de la entrada: platea baja $3500; platea alta $3000; palcos altos y pullman $2500. EntradaWeb. Sinopsis: “Shakespeare, pasión y locura” regresa a los escenarios a pedido del público. Opereta de José Pittella y dirección de Daniel Fermani regresa. En abril, la obra tuvo su estreno mundial en español con gran repercusión de público (3 funciones a sala llena en el teatro Independencia). Recibió nominaciones y menciones especiales para los Premios Hugo Federal a las producciones musicales 2023.

Sábado 28, 22h. Teatro. “La Súper Cátedra” de Coco Sily. Entradaweb. Sinopsis: Llega Coco Sily con “La Súper Cátedra, Nuevos Monólogos.” desplegando todo su histrionismo y desparpajo en un imperdible espectáculo de humor. Una clase magistral sobre las distintas maneras de comportarse para lograr ser un “supuesto macho argentino” en tiempos modernos.

Domingo 29, 20.30h. Teatro. Monólogos heroicos. Teatro Mendoza. EntradaWeb. Sinopsis: Show de humor en el que veremos a los personajes más populares del universo del cómic como nunca antes se los vio: haciendo Stand up. Los súper héroes mostrarán su lado B, su verdadera personalidad. Dejarán al desnudo sus secretos más preciados, pero sin sacarse sus trajes. Una creación del gran comediante Rodrigo Casavalle. A total beneficio de Banco de Alimentos Mendoza.