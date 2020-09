Operativos policiales, controles, aprehensiones y futuras imputaciones. En Mendoza se multiplican los esfuerzos para contener a la gente en sus casas y para bajar la circulación desde el sábado hasta mañana, lo que debería tener traducirse en menos contagios en las próximas horas y en un alivio para el estresado sistema de salud. Una breve “fase 1” que empezó ayer y en la que preocupan las fiestas y las actividades deportivas que muchos buscaron hacer en la ilegalidad durante el fin de semana. Primer balance positivo de las autoridades, que refuerzan las medidas para hoy por el Día del Estudiante y la llegada de la primavera. Varias reuniones de amigos y familiares fueron desbaratadas por la Policía en todo el territorio provincial. La ya famosa violación del artículo 205 del Código Penal-tiene penas de 6 meses a 2 años-por no respetar el distanciamiento, volvió a poner en problemas a unos cuantos mendocinos. En cuanto al deporte, el sábado trascendieron los casos de un grupo de personas que iba a hacer motocross al Carrizal y otras 39 que fueron aprehendidas por hacer rapel en la zona de Agua de las Avispas, en Potrerillos. Otro llamado de atención en la misma jornada fue por el grupo de manifestantes que se concentró en el centro de la Ciudad para reclamar contra el gobierno nacional, en la jornada denominada 19 S.Hasta anoche se había aprehendido y procesado a más de 100 personas por todos estos hechos, dejando las actuaciones para que la fiscalía Correccional defina imputaciones. Además de estas intervenciones, entre sábado y domingo la Policía controló unos 7.000 vehículos, con los 3.000 efectivos distribuidos en las calles y los 175 puestos fijos y móviles. “Por el momento, vemos que estas medidas han tenido efecto. Falta el lunes que es el día ‘D’, pero notamos un acatamiento muy importante y que ha bajado mucho la circulación”, explicó Néstor Majul, subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad. “Siempre hay excepciones y en esos casos se ha asistido para desalentar las reuniones. Se está trabajando muy bien y de forma coordinada entre la Policía y los municipios con sus preventores”, agregó el funcionario. Con respecto a este lunes, seguramente donde muchos buscarán un festejo en grupo, Majul expresó: “Les pedimos que no salgan, salvo que sea por una necesidad absoluta. Vamos a seguir controlando y sancionando como exige la ley”:

Qué se puede hacer hoy y qué noMás allá de que durante el fin de semana las juntadas y las prácticas deportivas y de recreación no permitidas por estas horas fueron el centro de atención para la Policía, este lunes los efectivos deberán asegurar también la mínima circulación y controlar que sólo salgan a la calle quienes están dentro de las 42 actividades exceptuadas de esta fase, los llamados rubros esenciales. Hoy se podrán comprar insumos alimenticios en los negocios de cercanía-los que tengan DNI con terminación del 1 al 5-y quienes tengan alguna emergencia de salud podrán movilizarse hacia una farmacia o a un hospital. Estarán abiertas las ferreterías, veterinarias, los lugares donde hay provisión de garrafas y estaciones de servicio. Hasta la mañana del martes permanecerán cerrados los shoppings y paseos comerciales, como así también deberán tener sus persianas bajas los negocios céntricos que no se dedican a servicios de primera necesidad. Los gimnasios no podrán abrir tampoco y se mantiene la prohibición para hacer deportes en los espacios públicos. Los restoranes y cafés podrán volver a funcionar con los protocolos vigentes-mesas afuera y con un máximo de 4 personas- desde mañana a las 5.30; si están habilitados para trabajar hoy con deliverys. Para todo esto, la Policía contará con el apoyo de los preventores de cada municipio.

Los bancos y el resto de las actividades Las entidades bancarias se mantendrán abiertas, pero únicamente para quienes hayan adquirido un turno o para los que cobren la jubilación o alguna asignación: ellos son jubilados y pensionados con documento terminados en 9 y cuyos haberes no superen la suma de $20.374; beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que hayan informado una cuenta bancaria (CBU) y cuyos DNI finalicen en 9; titulares de la Asignación Universal por Hijo y de Asignaciones Familiares con documentos que terminen en 9 y beneficiarias de la Asignación por Embarazo con documentos terminados en 7.Respecto al ámbito público, hay asueto en la administración pública y en las actividades legislativas y judiciales, aunque en el caso de la Justicia se aclaró que las oficinas fiscales de las comisarías funcionarán con normalidad para denunciar y está disponible también la página www.denuncias.mendoza.gov.ar. Por último, no habrá claves virtuales hoy por el Día del Estudiante y mañana y pasado los docentes tendrán jornadas de capacitación, con lo cual el jueves es el regreso de las tareas a distancia. La “fase 1” comenzó ayer a las 16 y culmina mañana a las 5.30, donde el transporte público bajará al 40 por ciento sus frecuencias.