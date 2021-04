Anses: anunciaron un extra de $15 mil para beneficiarios de asignaciones, ¿Quiénes lo cobrarán?

El presidente Alberto Fernández anunció que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagará 15.000 pesos a cada beneficiario de las asignaciones familiares, por hijo, por embarazo y monotributistas de las categorías A y B que vivan en zonas del país donde rijan las restricciones a la circulación que él anunció en la noche del miércoles.

Beneficiario de las asignaciones familiares, por hijo, por embarazo y monotributistas de las categorías A y B que vivan en zonas del país donde rijan las restricciones a la circulación recibirán la ayuda de 15.000.

“Anoche quise llamar la atención sobre el problema sanitario y no mezclarlo con otros aspectos que nosotros siempre hemos tenido en cuenta. Porque no tomamos estas medidas y dejamos a la gente a la intemperie, sabemos que muchos las están pasando mal y que la situación es muy compleja”, dijo Fernández.

Afirmó también que aunque la economía viene “recuperándose bien”, para muchos las nuevas restricciones “les hacen más difícil la vida”. Por ello, anunció que dispuso asignar a cada titular de la Asignación Universal por Hijo, de la Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares y de las asignaciones para las categorías A y B del monotributo, 15.000 pesos por estos quince días que deben enfrentar en situación de mayores restricciones.

“En todo el país hay 2.700.000 personas más o menos. Pero esto lo cobran en los lugares en los que existen las restricciones que yo anoche impuse. Porque la gente piensa que yo decido y las medidas se cumplen, y no es así. Yo muchas veces he tomado decisiones que los gobernadores no han acompañado y han seguido sus propias políticas”, dijo Fernández en Radio 10.

Las restricciones fueron anunciadas para el AMBA (compuesto por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y parte de la Provincia de Buenos Aires). Pero otras jurisdicciones podrán adherir.

A esto accederán todos los que se vean afectados por las medidas restrictivas para el Área Metropolitana de Buenos Aires. Pero en la medida que otras jurisdicciones vayan uniéndose a esas restricciones, los habitantes de esas zonas podrán acceder a la ayuda de los 15.000 pesos por quince días.

“Las medidas anunciadas son para el AMBA, pero confío en que otras provincias que también están teniendo un número de casos, en la medida en que se vayan uniendo a las restricciones, sus pobladores se verán beneficiados con esta medida”, dijo Fernández.

Y señaló que sigue el programa de Recuperación Productiva II (ReproII), lo cual consideró importante para la actividad gastronómica, actividades de esparcimiento y los comercios que operan en los shoppings.