Nuevas medidas restrictivas en Mendoza: ¿se necesita tramitar un nuevo permiso de circulación?

Mendoza reforzó las restricciones y controles referidos a la circulación en la vía pública en horario nocturno a partir de hoy. El crecimiento de contagios en el último mes fue el desencadenante de la medida, que contempla sanciones para quienes permanezcan en la calle entre las 23:30 y las 5:30 y no cuenten con un certificado de circulación que los habilite para hacerlo. O quienes cuenten con el documento, pero no puedan demostrar que están abocados a funciones indispensables.

Estos certificados involucran a trabajadores esenciales -personal de la salud y de las fuerzas de seguridad, entre otros- o personas que tienen a su cargo a niños, personas mayores o personas con discapacidad. También quedan exceptuadas de forma imprevista aquellos ciudadanos involucrados en una urgencia o emergencia médica.

Con las nuevas medidas ya vigentes en la provincia, surge un interrogante fundamental: ¿hace falta tramitar un permiso o certificado especial, o el vigente a nivel nacional se mantiene?. El subsecretario de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad, Nésor Majul confirmó que no hace falta tramitar un nuevo permiso. Esto es porque el certificado es único y tiene validez nacional.

“El permiso es el mismo que se saca en la página de Argentina.gob.ar, no se necesita ningún nuevo ni volver a tramitarlo. Lo que sí está claro es que se van a reforzar los controles. Porque necesitamos que la gente no se relaje. El otro día, cuando nevó en Potrerillos, en la ruta había mucha gente camino a la montaña. Y no todos tenían reservas como se pide para el turismo interno, no hay que relajarse”, indicó Majul; quien resaltó que ya se reforzaron los controles policiales. “Cualquier persona que sea encontrada en la calle después de las 23:30 va a tener que justificar muy bien por qué está ahí”, insistió Majul.

Cómo tramitar el certificado

El Certificado Único Habilitante para Circulación (CUHC) está destinado al personal esencial o que realice tareas exceptuadas del aislamiento dispuesto por la pandemia de coronavirus. Y es el único certificado válido para transitar en todo el territorio argentino, según indicaron desde el Gobierno nacional, cuando lo implementaron.

El CUHC se tramita vía web, a través de la página Argentina.gob.ar/circular, o mediante la aplicación Cuidar. Esta aplicación permite que todos realicen un autodiagnóstico para saber si tienen síntomas compatibles con Covid-19, y el CUHC es obligatorio desde el 30 de mayo

Para tramitar el certificado:

1- Ingresar a https://www.argentina.gob.ar/circular.

2- Colocar número de DNI.

3- Colocar nombre de la provincia donde se reside.

4- Elegir motivo de la excepción: para viajar al trabajo o por otros motivos como el traslado de personas o situación de fuerza mayor.

5- Completar el formulario con todos los datos personales y laborales. Una vez finalizado, es importante marcar la penúltima casilla que tiene la frase “No soy un Robot”, y luego sí cliquear “Solicitar Certificado”.

6- En el plazo de 24 horas, cada ciudadano podrá consultar el estado de su certificación en el mismo sitio y descargarlo.