Nueva estrategia de la DGE para mejorar la forma en que aprenden los alumnos

Desde hace años que el paradigma educativo ha virado hacia una concepción más integral, y donde la evolución de los chicos y su trayectoria son incluso más importantes que los contenidos curriculares propiamente dicho.

En medio de esta “humanización” -por decirlo de algún modo- de la educación y donde se convirtieron en más importantes los resultados en la práctica que los temas a abordar desde la teoría, la DGE oficializó recientemente un importante programa: Vinculando Trayectorias.

“Se trata de un programa de articulación que apunta justamente a que ya no se piense en niveles educativos individuales y donde uno le pide al otro -por ejemplo, el Secundario al Primario-; sino pensar en la trayectoria del chico, desde sala de 4, 5 hasta que egresa del sistema educativo. Y que cada docente pueda llevar a considerar las habilidades y las capacidades adquiridas”, resaltó la encargada del programa, María Eugenia Pinque.

La articulación de Vinculado Trayectorias se puso en marcha a partir de esta semana, por medio del memo 73 de la Subsecretaría de Educación, y está destinado al nivel Inicial, Primaria, Secundaria Orientada y Técnica y Educación especial, tanto de gestión estatal como privada.

Según explicó Pinque, la articulación de esta iniciativa no es más que la formalización de una forma de trabajar y de concebir la educación que se implementa desde hace un tiempo ya. Y el programa tiene el fin de fortalecer las trayectorias individuales de cada estudiante y mejorar los índices de promoción, retención y aprendizajes de calidad desde una perspectiva provincial. Además, a través de esta política educativa provincial se intenta favorecer las interacciones de todos los niveles y modalidades con el objetivo de garantizar trayectorias escolares continuas de cada uno de los estudiantes.

“La articulación ya existía, con cualquier docente se ha hablado desde siempre desde los otros niveles. Pero antes, a lo mejor, generábamos una reunión entre maestros de primer año de la Secundaria y de séptimo de la Primaria para ver cómo se venía trabajando, y se coordinaba entre esos docentes. Pero ya no es cosa de que un nivel le pida a otro, ahora todos miramos y todos somos responsables de la trayectoria. Y si hay cosas que no se lograron en un año o ciclo se hará en el otro. El chico siempre es uno, los que cambiamos somos nosotros. Y ahora esa coordinación no se hace entre sala de 5 y Primer grado, o entre Séptimo grado y Primer año; se hace en todos los años”, explicó Pinque.

La coordinadora de Vinculando Trayectorias resaltó que la clave es empezar a pensar en conceptos que han tomado protagonismo en las aulas durante los últimos años. “Hay que empezar a pensar en aulas heterogéneas, atendiendo a la diversidad. Esta pandemia vino a mostrar la gran diversidad. Ya no es como antes, ahora hay que tener una mirada más diversificadas”, resaltó la responsable.

De la misma manera en que los estudiantes de adaptan a los nuevos niveles o años, los docentes también se irán capacitando; a la par de los chicos.

“El eje principal es la ficha de trayectoria; tenemos algunos instrumentos entre nivel Inicial y Primario, entre Séptimo y Secundario. Y tenemos que aprovechar el sistema GEM y todas las posibilidades que nos brinda, para que todos puedan hacer seguimiento. Ya no es que un nivel le reclama al otro, y los docentes van a compartir clases para que los de Primaria vean cómo trabajan los de Secundaria; y viceversa”, continuó.

Beneficios

La heterogeneidad, la diversidad y la idea de posar la lupa más sobre los estudiantes que sobre los contenidos abstractos permitirán ciertos beneficios para el aprendizaje de los estudiantes y para medirlos.

“Se pone el foco en el alumno, en su trayectoria. Hasta ahora nos pasa que a Secundaria llegan chicos con algunas falencias en alfabetización, por ejemplo. Entonces, si yo -como docente- voy mirando y siguiendo la trayectoria de cada uno de los estudiantes; veo de dónde partir. Y si el grupo tiene, por ejemplo, dos niveles distintos; hay que planificar de forma diferenciada. Con esto el sistema se amolda más a los chicos y sus necesidades que a los contenidos correspondientes y propios de cada nivel”, indicó Pinque.

Si bien las autoridades escolares trabajan desde hace tiempo ya en este modelo y con esta línea, al convertir Vinculando Trayectorias en un programa y una política educativa; se refuerza el trabajo no solo entre los distintos niveles, sino en todos los años.

Llamado virtual de suplencia para cargos jerárquicos

La Dirección General de Escuelas (DGE) oficializó el memorándum 72, emitido por la Subsecretaría de Educación y mediante el cual quedaron establecidos los procedimientos para el ofrecimiento a suplencias en cargos de supervisión, jerárquicos directivos y no directivos en el marco de la Resolución 946/2020.

De esta manera, el gobierno escolar autorizó el uso de herramientas virtuales mientras dure el período de excepcionalidad por la pandemia de Covid-19. Y en esa sintonía, el memorándum está destinado a ofrecimientos de llamados suplentes para supervisores y directivos para el nivel Secundario Orientado, las Escuelas Técnicas y la modalidad de Jóvenes y Adultos.

En esta normativa se encuentran todos los protocolos de ofrecimientos, recepción de documentación reglamentaria y todos los requisitos y pasos a seguir para participar en los llamados a suplencias de cargos jerárquicos.