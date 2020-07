Noelia, la reina mendocina que conoció el mundo y murió meditando en España: “Era un ángel”

Quienes la conocieron destacan de ella una virtud que no es fácil de encontrar en una persona: “Donde iba llevaba su alegría”. Su DNI decía que era mendocina pero era difícil asociarla a una sola ciudad. Decidió vivir su vida viajando por el mundo, conociendo y, sobre todo, riendo. “Creemos que murió meditando, contemplando un paisaje increíble y feliz”, dice la mamá de Noelia Salomé Velázquez (29), la ex reina de la vendimia que murió tras accidentarse en una remota playa de España.

Salomé García, madre de Noelia, contesta el teléfono desde Buenos Aires. Esta noche tomará, junto a su marido, un vuelo de repatriados que los depositará en Madrid. En esa capital se encontrarán con su otro hijo, quien reside en Málaga, y luego, los tres juntos, viajarán hasta Asturias. Allí perdió la vida trágicamente la joven mendocina.

Días sin noticias

El último contacto entre su familia en Mendoza y Noelia fue el 11 de julio. Ese día, la licenciada en publicidad y ex soberana del distrito del Este Alto Salvador (2009), les envió un video a sus padres. Caminada por un sendero costero, entre los imponentes riscos de la zona del Pedral de Situ-Ribadesella, en Asturias.

Luego de eso no respondió más a su celular. El 19 de julio un pescador observó desde las aguas del Mar Cantábrico “unas piernas”. Era Noelia y ya había perdido su vida.

La Guardia Civil española determinó que las lesiones que presentaba el cuerpo no eran compatibles con un ataque. Todo apunta a que fue un accidente. Así lo confirma su mamá: “Estamos seguros que no se cayó de un risco como dicen. Ella tenía vértigo y era cuidadosa. Los policías del lugar nos han dicho que las marejadas aparecen de repente. Seguro la golpeó una ola y eso la hizo caer. Murió de una fractura en el cráneo”, dice con certeza.

La joven publicista había realizado tiempo atrás un viaje por Asia, incluido la India. En ese país adquirió un hábito que su madre no conocía hasta estos días cuando se lo contaron sus amigos: meditaba todas las mañanas y todos los atardeceres.

“Hemos estado hablando con muchos amigos y sus primos. Ellos nos dicen que siempre se paraba a meditar. Estamos convencidos de que vio un lugar hermoso para meditar. En ese momento la debe haber golpeado una ola”, describe.

El cadáver que vio el pescador solo tenía las llaves de una trafic, que estaba estacionada a unos metros, entre sus pertenencias, por esto se demoraron en determinar la identidad de Noelia. El 20 de julio, sus familiares fueron notificados de la trágica noticia.

El cuerpo tuvo que ser retirado por un helicóptero ya que había quedado en un lugar de difícil acceso bloqueado por fuertes corrientes y empinados riscos. “Es posible que el agua la haya arrastrado hasta ahí”, plantea Salomé.

Viajera incansable

El 1 de marzo Noelia llegó a España con la intención de buscar nuevos proyectos laborales. Lo primero que hizo fue ir a visitar a su hermano a Málaga. Ambos alquilaron un auto y recorrieron el sur español.

Una semana después regresó a Madrid para analizar sus opciones y un ‘dato de viajero’ le hizo tomar una decisión: “Las playas del Norte son increíbles”, le dijeron. Y hacia allá fue.

“Consiguió trabajo de inmediato. Les iba a manejar el marketing a una empresa de surf de Asturias”, recuerda su mamá. El dueño de esa empresa le prestó por 10 días la trafic con la que trasladan a los surfistas para que la ex soberana mendocina pudiera conocer más la zona.

Sola, como siempre le gustó viajar, “era muy difícil seguirle el ritmo”, remarca Salomé, emprendió una nueva aventura.

“Amaba viajar. Recorrió lugares muy exóticos como India, Dubái. El verano pasado se fue con amigas a Brasil. Nosotros, como padres, siempre nos quedábamos preocupados. Su belleza no pasaba desapercibida en ningún lugar”, dice a horas de tomar un vuelo la mamá de la ex Reina.

Una alegre despedida

Los padres de Noelia no saben bien con qué se van a encontrar en España. El papá, por sus gestiones con la Embajada, sabe que no les permitirán traer el cuerpo. “Vamos a traer sus cenizas a Mendoza. Tengo pensado armar, cuando se pueda, algo lindo con todos sus amigos. Una despedida alegre, con su música favorita”, anticipa una madre que no para recibir comentarios emocionantes de quienes conocieron a su hija.

Además, y por sugerencia de los amigos más cercanos de Noelia Salomé Velázquez, arrojará las cenizas en el lugar preferido de la joven que conoció el mundo pero siempre eligió como su lugar feliz un ícono mendocino: el Cerro Arco.