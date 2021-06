No se necesita estar en blanco para acceder a la vacuna para trabajadores de turismo y gastronomía

Los trabajadores del sector turístico que no fueron incluidos en otros grupos a ser vacunados contra la Covid-19 (por rangos etarios o morbilidades), podrán acceder a las mismas este sábado 16 de junio, y para ello, solo necesitan completar una declaración jurada, como máximo, hasta este día miércoles.

Ante algunas versiones que daban cuenta de que algunas empresas estaban desalentando al personal que no tienen debidamente registrado de que accedan a la vacuna, desde el sindicato de los gastronómicos, aseguraron que estar en blanco no es un condicionante, y señalaron que hasta las 14 horas, UTHGRA estará inscribiendo a los trabajadores.

Para ello, los interesados podrán enviar sus datos para ser incluidos en una planilla de Exel que luego se remitirá a Turismo, desde los siguientes números: 4290303/4295003 o al Whatsapp: 2615370164.

¿El Gobierno exige que se demuestre una relación laboral para poder vacunarse?

“La verdad es que se instrumentó a través de una declaración jurada, no se pidió el 931 de la AFIP, asi que me parece que no es real que se haya puesto ese impedimento. Hoy nosotros vamos a anotar de 9 a 14 horas los datos de los trabajadores para poder inscribirlos”, explicó al respecto, Carolina Montivero, secretaria administrativa de UTHGRA, gremio gastronómico y hotelero.

La representante gremial insistió en que el pedido para que todos los trabajadores, “no ha tenido la intención de después controlar vía AFIP, porque se hubiera instrumentado a través de otro formato”, y consideró que “hay mucha persecución (auto aplicada) en vano”, por parte del sector empleador.

“Me parece que desde el Gobierno no se puede promover el empleo no registrado, por eso no se puede hacer público que no se va a exigir que los empleados estén en blanco, pero la declaración sencilla que pidieron, así lo indica, hoy lo primordial ese que nadie se pierda esa oportunidad”, agregó.

No obstante, la representante de Utghra explicó que, es justamente a causa de que hay empresas que tienen a sus empleados en negro, y que por temores no los inscribieron, que ellos están completando una planilla para elevar a Turismo. “Hoy lo principal es que los trabajadores no se pierdan la vacunación”, cerró Montivero.

El Gobierno de Mendoza ha dispuesto la vacunación, desde el sábado 19 de junio, del personal que reporta en empresas de servicios turísticos. Ignacio Blanco | Los Andes

Turnos e inscripciones

El Gobierno de Mendoza ha dispuesto la vacunación, desde el sábado 19 de junio, del personal que reporta en empresas de servicios turísticos.

La vacunación está destinada a toda persona empleada y que no se encuentre incluida en los rangos etarios o grupos de riesgo que ya tienen habilitada la alternativa de solicitud de turnos (adultos mayores de 45 años y personas con factores de riesgo de más de 18 años).

Del lunes 14 hasta las 9 del miércoles 16 de junio estará habilitada la posibilidad de que cada empresa de servicios turísticos informe la nómina de empleados/as pasible de ser vacunados/as.

Para ello debe enviar a serviciosturisticos@mendoza.gov.ar :

Una vez asignado un turno (día, hora y dirección para ser vacunado/a), cada empleado/a de empresa de servicios turísticos deberá asistir a él munido de DNI y de una Declaración Jurada (preferentemente impresa o en su defecto, digital) para presentar en el vacunatorio:

Guías de Turismo

El Gobierno de Mendoza ha dispuesto la vacunación, desde el sábado 19 de junio, de los/as Guías de Turismo registrados en EMETUR .

El Ministerio de Salud de Mendoza anunció que desde el sábado 19 se podrán vacunar los trabajadores del turismo. Gobierno de Mendoza | Gobierno de Mendoza

Esta alternativa de vacunación está destinada a Guías de turismo no se encuentren incluidos/as en los rangos etarios o grupos de riesgo que ya tienen habilitada la alternativa de solicitud de turnos (adultos mayores de 45 años y personas con factores de riesgo de más de 18 años).

Del lunes 14 hasta las 9 del miércoles 16 de junio estará habilitada la posibilidad de solicitar un turno de vacunación.

Para ello debe enviar a serviciosturisticos@mendoza.gov.ar :

Una vez asignado un turno (día, hora y dirección para ser vacunado/a), cada Guía turístico/a deberá asistir a él munido de DNI y de una Declaración Jurada impresa para presentar en el vacunatorio: