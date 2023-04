No puede estudiar porque hace más de un año tiene los audífonos rotos y pide ayuda para comprar unos nuevos

Rodrigo Beningaza tiene 25 años y es oriundo del departamento de Junín. En las últimas horas publicó en su cuenta de Twitter un conmovedor mensaje que invita a la solidaridad. Es que Rodrigo es hipoacúsico y necesita unos audífonos nuevos para seguir estudiando.

“Hace 1 año y medio mis audífonos se rompieron y, como el modelo es viejo, ya no existen repuestos para arreglarlos”, comienza su posteo. “La única solución que tengo es comprar unos nuevos. Estos dispositivos hacen que pueda escuchar perfectamente y pueda seguir cursando y estudiando sin problemas”, explicó el joven.

De acuerdo a los datos que proporciona Rodrigo, estos dispositivos tienen un valor en el mercado que ronda los 2.350 dólares, el par. “Sé que con la ayuda de todos es posible que pueda tener mis audífonos nuevos, son lo único que me ayudan escuchar mejor”, comentó.

Con respecto a la cobertura de la obra social, Beningaza señaló: “Sí tengo obra social, pero todavía no me dan respuestas desde hace un año y medio, mi papá insiste para que nos den una solución pero no hay caso”.

“Realmente ya no puedo esperar porque toda la vida se me dificulta sin mis audífonos, especialmente mis estudios. Por eso decidí pedir ayuda”, cerró su posteo el joven.

Cómo colaborar

Se puede colaborar enviando dinero al siguiente alias: rodri.beningaza14 o bien al CBU: 0000003100041504051675.