“No pasó nada grave”: el indignante audio del dueño del bar donde murió quemada la chica de 19 años

A pocas horas de la muerte de Lucía Costa (19) , la joven que sufrió quemaduras luego de que un líquido inflamable cayera sobre un artefacto utilizado para calefaccionar las mesas de un bar de San Miguel, salió a la luz un audio del dueño del local, que indignó a familiares y amigos de la víctima.

“Les cuento a todos por acá porque me están llenado de mensajes y la verdad es que no puedo contestar mucho. No pasó nada. O sea, sí pasó, pero nada tan grave", se le oye decir al hombre.

"Un grupo de chicos empezó a joder con los rociadores de alcohol y jodiendo se prendió fuego uno, se prendió fuego la chica y empezó a los gritos. Pero no pasó nada más que eso. Se quemó la camarera que la quiso apagar y una clienta, pero el negocio no se prendió fuego, ni nada de eso. Así que les agradezco a todos la preocupación pero nada más que eso: un garrón”, agregó el empresario gastronómico, según la nota de voz compartida en el canal Crónica TV.

En medio del dolor por lo ocurrido, allegados y familiares de la joven de 19 años organizaron una marcha en reclamo de Justicia a realizarse este miércoles a las 16 en la Plaza San Martín.

Desde el bar ya habían emitido un comunicado escueto: “Acompañamos el dolor de la familia de Lucía Costa y esperamos el pronto restablecimiento de los chicos heridos. Desde el primer momento, enfocamos todo nuestro esfuerzo para el esclarecimiento de lo ocurrido, colaborando con la justicia”.

El trágico episodio

Lucía Costa (19) sufrió las graves quemaduras que derivarían en su muerte el pasado viernes por la noche, al ser salpicada por alcohol encendido durante la recarga imprudente de un pequeño hornito que también provocó heridas de diferente consideración a ocho de sus amigos de entre 16 y 19 años.

“Los amigos la quisieron apagar y no los dejaron. Nadie hizo nada”, señaló Lorena, la madre de la joven, al ser entrevistada por Crónica TV.

“Lo que sufrió mi hija es impresionante. Que el fuego te vaya comiendo y nadie haga nada no me entra en la cabeza”, dijo.

La causa quedó a cargo de la UFI de Delitos Culposos de San Martín, que caratuló el hecho como “homicidio culposo y lesiones culposas”. Hasta el momento solo fueron imputados la mesera, el dueño y el encargado del local.