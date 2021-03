“No me deje morir en esta cama de hospital”: el conmovedor pedido de un adolescente que padece fibrosis quística al presidente

Mateo Figueredo es un adolescente de 17 años de Formosa , que parece fibrosis quística , una enfermedad “hereditaria y mortal”, descripta por el mismo. Luego de que no pudiese conseguir el medicamento a través de su obra social, le escribió una carta a Alberto Fernández con un claro mensaje: “La salud es un derecho. No me deje morir”.

El joven relató que para mejorar un poco su calidad de vida necesita una medicación que se llama Trikafta, que la obra social no se la cubre, ni va a adquirir. Ante su desesperación decidió intentar comunicarse con el mandatario del país para solicitarle ayuda.

Mateo habló con Eduardo Feinmann en el noticiero de LN+ y en relación a su mensaje para el presidente dijo: “Mi carta fue por la desesperación que tuve, porque cuando hice el pedido de la obra social en el Garrahan me lo anularon; me dijeron que es imposible la compra. Entonces consulté con mis padres y me dirigí al Presidente”, explicó.

La carta de Mateo Figueredo. Foto: Gentileza. Gentileza

Cuando Feinmann le preguntó qué le diría ahora a Alberto Fernández, el joven dijo: “Quiero tener una vida más larga. Tengo 17 años y ya mis pulmones no dan más, prácticamente estoy deteriorando a mi corazón también, día a día”. Y agregó: “Por favor, le pido de corazón, quiero mi Trikafta. Si es hoy, posiblemente, porque yo ya no aguanto más. Por favor”, según publicó La Nación.

En tanto, Figueredo explicó que envió la carta a Buenos Aires con una mujer que tiene una hija que padece la misma enfermedad que él, pero que “no está confirmado que le llegara al Presidente”.

El joven explicó que está internado por el gran avance de la enfermedad y que no pudo ingresar en la lista de trasplante. Según su relato la única oportunidad que tiene de poder mejorar su vida es con el medicamento ya mencionado que su obra social no puede obtener. Ni siquiera a través de un recurso de amparo que realizó ante la Justicia de Formosa.

Por su parte el doctor Claudio Zin, quien participa del programa, precisó que el medicamento que necesita Mateo Figueredo cuesta alrededor de 300 mil dólares por año.