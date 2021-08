No devolverán el dinero de las inscripciones de la Maratón de Mendoza: las distintas posibilidades

Hasta el fin de semana pasado, la 21° edición de la Maratón Internacional de Mendoza (MIM) –programada para el 5 de septiembre próximo- seguía en pie. De hecho, desde la organización destacaron a Los Andes ayer que tenían “todo confirmado” hasta el domingo último. Sin embargo, el Gobierno de Mendoza solicitó a los organizadores que suspendieran la planificación inicial por el avance de la variante Delta de Covid-19 y por las demoras en la llegada de segundas dosis de algunas vacunas (como es el caso de la Sputnik V).

La intención del Gobierno de Mendoza es que la edición 2021 de la MIM se corra antes de fin de año.

Técnicamente, el evento que se realiza desde el año 2000 en Mendoza y que involucra a los paisajes más representativos de nuestra provincia no ha sido “suspendido” en su versión 2021, sino más bien “reprogramado”. Y es que tanto desde la organización como desde el Gobierno de Mendoza indicaron que la maratón se desarrollará más adelante, cuando la situación sanitaria y epidemiológica lo permita. Y si bien la decisión de los privados que llevan adelante el evento deportivo y recreativo es respetar la inscripción una vez que se reprograme la MIM para quienes ya habían adquirido el ticket (los valores van desde los 3.720 pesos hasta los 1.450 pesos), confirmaron que no se devolverá el dinero a quienes decidan no participar en una fecha distinta a la inicial. O no puedan hacerlo.

Las alternativas

Ante la consulta sobre la posibilidad de solicitar el reembolso del dinero de los boletos para quienes no deseen o puedan participar en otra fecha (la intención del Gobierno de Mendoza es que la MIM se celebre antes de fin de año), desde la organización resaltaron que “el costo del ticket no es reembolsable” .

Este lunes por la tarde, luego de que el Gobierno de Mendoza dispusiera la suspensión de la Maratón Internacional de Mendoza en calidad de preventiva y ante los posibles contagios-teniendo en cuenta que la variante Delta ya está en el país y el evento contaba con casi 10.000 inscriptos de diferentes provincias-, los responsables hicieron pública la decisión de postergarla sin fecha de reprogramación. Y en el mismo comunicado público destacaron que se respetarían y tendrían validez los tickets que los inscriptos ya habían adquirido.

Los tickets adquiridos para el 5 de septiembre tendrán validez para cuando se reprograme el evento, pero no se devolverá el dinero en caso de que los corredores no quieran o puedan participar.

“Desde nuestra organización contamos con la totalidad de la producción para llevar el evento adelante, pero lógicamente debemos acatar las indicaciones de las autoridades gubernamentales”, se explayaron.

Además de confirmar que, aunque los tickets mantendrán la validez a futuro, no se reembolsará el dinero; los organizadores destacaron que en caso de no querer o poder participar en la nueva fecha a definir, tendrán algunas alternativas. “La inscripción se puede transferir a otra persona, mientras que en caso de los extranjeros podrán usarla para la edición 2022. Además, los corredores podrán -en caso de no participar- retirar su respectivo kit”, se explayaron.

Y es que, además del derecho a participar, abonando la inscripción los corredores se hacen acreedores de una remera oficial, una medalla al finalizar la carrera y pueden adquirir un rompevientos de MIM con un adicional de 2.599 pesos.

La edición 2021 ya tenía a casi 10.000 inscriptos de distintas provincias.

Tradicionalmente la MIM incluye cuatro circuitos para participar. Lo que varía es el punto de partida, ya que la llegada para todos los casos son los Portones del Parque General San Martín. El de maratón completa (42K) parte desde el Puente Colgante de Cacheuta y el valor de ticket de inscripción es de 3.720 pesos, mientras que el de 21K tiene su largada desde Vistalba y el ticket para participar cuesta 3.499 pesos. La versión de 10K cuesta 2.750 pesos y parte desde la entrada al barrio Palmares Valley, mientras que el ticket para la versión más corta -4K- se vende a 1.450 pesos.