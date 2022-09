Nieve, frío y estrictos controles “anti-alcohol” en una primavera atípica en la montaña mendocina

No es la primera vez en que el comienzo de la primavera sorprende a mendocinos y mendocinas con temperaturas bajas, lluvia y hasta nevadas en algunos puntos específicos de la provincia. Y, claro está, tampoco será la última. Pero ni la nieve ni el frío parecen haber frenado ni amedrentado a los estudiantes mendocinos que se inclinaron por los valles altos de Potrerillos para celebrar su día (también el 21 de septiembre) y recibir a una de las estaciones más esperadas del año.

Y es que en Las Vegas y El Salto la ocupación de cabañas está en 100%, según destacaron desde la Municipalidad de Luján de Cuyo, mientras que en ambos parajes -y en todos los puntos de Potrerillos- comenzó a nevar durante la noche del martes y madrugada del miércoles, y la precipitación de copos de nieve se mantenía hasta media mañana de hoy inclusive.

Estudiantes pasaron la noche en el camping en El Montañés en Potrerillos. Ignacio Blanco / Los Andes

“En términos generales, la situación está más que tranquila. Hasta esta mañana había un movimiento muy por debajo de lo que ha sido en años anteriores, aunque de a poco comienza a incrementarse”, destacó el jefe de la Policía Vial de Luján de Cuyo, Gabriel Garnica, a Los Andes.

Nieve, incidentes con la Policía y un auto con más de 50 botellas de alcohol: así recibe Potrerillos a la primavera. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes.

Más allá de la nieve y del frío, en la ruta hacia Potrerillos y en los caminos que vinculan con Las Vegas y El Salto no hay ningún inconveniente de transitabilidad. No obstante, personal de la comuna junto a efectivos de la Policía de Mendoza están patrullando en el lugar e intentando convencer a los chicos de que no pasen demasiado tiempo a la intemperie, en especial por las bajas temperaturas.

Una discusión con la Policía que derivó en un piedrazo y un vidrio roto

Durante la madrugada de este miércoles, ya 21 de septiembre, se produjo un mini encontronazo entre un grupo de estudiantes que estaba en la vía pública del paraje de Las Vegas y efectivos de la Policía de Mendoza y de personal municipal.

“Fue un inconveniente menor que se dio cuando un grupo de chicos estaba en la calle. Como hacía mucho frío, la Policía les pidió que se fueran a la cabaña y los chicos empezaron a discutir. Algunos de ellos arrojaron piedras y una rompió uno de los vidrios de la unión vecinal del lugar. Por suerte no pasó a mayores, no hubo detenidos ni tampoco heridos”, agregó Garnica, quien aclaró que los chicos que protagonizaron el incidente estaban con algunas copas de más.

Nieve, incidentes con la Policía y un auto con más de 50 botellas de alcohol: así recibe Potrerillos a la primavera. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes.

Por ordenanza municipal -y a raíz de desmanes registrados hace ya varias primaveras-, la venta de alcohol está prohibida en Luján de Cuyo cada 21 de septiembre, así como en las vísperas y los días posteriores, tanto para mayores como para menores (en realidad, la venta de alcohol a menores está siempre prohibida por ley). El traslado de alcohol, en tanto, también está prohibido en todo el departamento.

En cuanto a los controles de comercio para impedir que se comercialicen las bebidas alcohólicas, se han intensificado en las zonas de Potrerillos, Cacheuta, Las Compuertas y El Carrizal. A ello se suman los controles en puestos fijos (8) y rotativos en el departamento que se encargan de revisar vehículos.

Estudiantes pasaron la noche en el camping en El Montañés en Potrerillos. Ignacio Blanco / Los Andes

“Desde la comisaría 53 de Potrerillos, esta mañana nos dijeron que ya habían decomisado cerca de 150 litros de alcohol desde las 0 de ayer, 20 de septiembre. Y la prohibición y controles se mantendrán hasta mañana, jueves, a las 10″, indicó el jefe de la Policía Vial de Luján de Cuyo. En ese sentido, y teniendo en cuenta que el día de hoy está frío y con nieve -la nevada llega hasta el dique Potrerillos y se acumula al costado del agua, en el perilago-, agregó que intensificarán los controles y los extenderán hasta el fin de semana. Sobre todo ante la posibilidad de que muchos adolescentes y jóvenes pospongan sus escapadas para el viernes, sábado y domingo.

Nieve, incidentes con la Policía y un auto con más de 50 botellas de alcohol: así recibe Potrerillos a la primavera. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes.

Llevaban más de 50 botellas de cerveza, vodka y fernet en un solo auto

Durante los controles realizados esta mañana, la Policía secuestro 51 botellas de distintas bebidas alcohólicas que eran transportadas en un solo auto. Según confirmaron desde la Policía de Mendoza, el hallazgo y decomiso se hizo en el interior de un auto (Fiat Europa) y se secuestraron 24 botellitas de cerveza (de 340 cc cada una), 3 botellas de vodka sabor durazno (de 700 cc cada una) y 24 botellas de fernet (también de 700 cc cada una).

Amparados en la infracción detallada en la ordenanza de la Municipalidad de Luján de Cuyo 2044/22, todas las bebidas fueron decomisadas.

Los festejos seguirán el fin de semana

Más allá de que este miércoles 21 de septiembre es el día del estudiante propiamente dicho y coincide con la fecha simbólica del comienzo de la primavera, el mal tiempo llevó a que muchos chicos -y los mismos municipios- reprogramaran sus festejos para el fin de semana.

En el caso de Luján de Cuyo, por ejemplo, confirmó que el festival Vivo Luján 2022 tendrá lugar el viernes 23 y sábado 24 de septiembre en el Multiespacio Cultural Luján (ex Feriagro). Allí habrá bandas en vivo, puestos gastronómicos, actividades para todo público y los tradicionales ranchos estudiantiles.

En la Ciudad de Mendoza, en tanto, los festejos también fueron reprogramados, aunque para el jueves 22 en el Teatro Gabriela Mistral, desde las 18 y hasta las 22. También habrá música y bandas en vivo.

"Vivo Luján" se desarrollará este sábado y domingo en el Multiespacio Lujpan de Cuyo (Ex Feriagro). Foto: Archivo Los Andes.

Godoy Cruz, por su parte, concentrará las celebraciones el sábado 24 de septiembre, a partir de las 12 y en el Parque San Vicente. Muestras de bailes de distintas escuelas y juegos -como la búsqueda del tesoro y simulador vial- serán parte de los festejos. Además, el skatepark será sede de las competencias de BEST TRICK.

La comuna de Guaymallén centralizará los festejos en dos jornadas, ambas en el Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz). Serán el sábado 24 -de 17 a 21-, y el domingo 25 de septiembre -de 16 a 20-, con entrada libre y gratuita. Bandas en vivo y food trucks serán las propuestas.