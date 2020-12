Navidad solidaria: dos iniciativas buscan que las fiestas sean felices para 200 niños de merenderos

El 2020 no ha sido un año fácil. Probablemente nadie tenga el tupé de agregarlo a su listado de años memorables, inolvidables; ni mucho menos como “el mejor año de nuestras vidas”. Teniendo en cuenta esta realidad, es una buena noticia que -al menos en el calendario- el 2020 esté llegando a su fin. Y, como cada año, diciembre viene con una oleada de espíritu navideño y solidaridad.

El detalle es que, para aquellos que destinan su día a día (los 365 de cada año) a la solidaridad y ayudar a los demás; diciembre también es especial para un agregado a su constante labor de ayudar.

Probablemente las iniciativas sean infinitas y no todas cuenten con la posibilidad de tener difusión. Pero entre ellas, hay dos más que interesantes. Por un lado, Patricia -la mujer que en plena pandemia cumplió el sueño de abrir su propio merendero para ayudar a niños vulnerables de Puente de Hierro (Guaymallén)- se entusiasma con la posibilidad de que el 22 de diciembre; al momento de entregar la merienda a los más de 140 niños que la reciben todos los días, pueda darles -además- un juguete o una bolsa de golosinas. Y por el otro, un grupo de voluntarios y voluntarias solidarias que también se entusiasman con que casi 80 niños de dos comedores de Maipú tengan su propio juguete y regalo. Y, al mismo tiempo, una quincena de emprendedores locales puedan vender sus creaciones.

Estas son solo dos de las infinitas historias de solidaridad en tiempos de Navidad.

Un plato de comida y un juguete

Patricia Evangelista es una vecina emblemática de la zona de Puente de Hierro. En los barrios Grilli (Norte y Sur), su presencia nunca pasa desapercibida; así como tampoco sus acciones. Siempre colaboró con uno de los comedores de la zona, hasta que a mediados de octubre -y en el momento más crítico de la pandemia- pudo cumplir su (particular) sueño: abrir su propio merendero en su casa, al que bautizó como Granito de Fe. “El otro comedor sigue funcionando, pero no alcanza. Y como la gente me conoce, cuando iban al comedor y lo encontraban cerrado; venían directamente a mi casa a preguntarme si tenía algo de comer. Entonces decidí abrir mi merendero”, relató la mujer a Los Andes.

Actualmente les da merienda todas las tardes a más de 140 niños en situación de vulnerabilidad de la zona; y también a sus padres. Pero para el martes 22 de diciembre, Patricia sueña con poder contar con un agregado a las raciones que entregue ese día. “La idea es que el 22, a cada chico que vaya, podamos darles una merienda especial con un juguetito y una bolsita de golosinas. Lo ideal sería poder darles un choripan, con una taza de jugo o gaseosa (porque hace mucho calor para té). Y que a partir de las 19 puedan venir con sus padres y tener un regalo de Navidad”, destacó la mujer, con su enorme espíritu solidario y su humildad características.

En ese sentido, Patricia destacó que están trabajando con otros voluntarios en la recolección de mercadería y juguetes en buen estado, que puedan ser donados para que todos los niños y adolescentes de esos barrios de Puente de Hierro puedan tener una “Feliz Navidad”. Quienes deseen colaborar con donaciones, pueden contactarse con Patricia al celular 2612434130 (llamadas y WhatsApp).

Navidad 2.0

Un grupo de jóvenes voluntarios de Maipú también ha comenzado a moverse para, al igual que al Señor Scrooge cuando lo visitan los Fantasmas de las Navidades en el cuento de Charles Dickens (aunque sin haber tenido previamente un perfil avaro); poder aportar su granito y hacer felices a otros niños vulnerables. Navidad 2.0 es el nombre de esta iniciativa con la que pretenden que los mendocinos, improvisando un traje simbólico de Papá Noel, puedan obsequiarle a casi 80 niños y niñas de los comedores Por una Sonrisa más y Bombal.

“Le pusimos Navidad 2.0 porque ronda principalmente en lo que tiene que ver con la virtualidad; y tiene dos fines bien claros, ya que con la compra de un solo regalo, generamos dos sonrisas. Por un lado, se le compra a un artesano o emprendedor local, y por el otro, el regalo va a hacer feliz a algunos de los niños”, destacó Giuliana Díaz, una de las voluntarias que está trabajando en el proyecto.

Son, en total, 15 los emprendedores con quienes está trabajando este grupo de voluntarios solidarios. Entre ellos hay artesanos y comercios locales, que producen juguetes y juegos de madera, peluches, pinturas y ropa; entre otras cosas. “La dinámica es todo a través de WhatsApp y el trabajo con las redes sociales. A la gente que está dispuesta a participar se le envía un mensaje con la explicación y los links de los emprendedores con que estamos organizando la iniciativa. Entonces cada persona tiene que comprar el regalo y pagarlo por Mercado Pago o haciendo una transferencia y, una vez que elige el regalo -con lo que ve en el enlace-; le envía el link al comerciante con el comprobante de pago. Desde ahí, nosotros -como organizadores, nos encargamos de buscar y distribuir los regalos”, indicó Giuliana, quien destacó que al manejarse en la virtualidad, los obsequios pueden comprarse hasta el mismísimo 24 de diciembre.

Los regalos serán llevados a ambos comedores, y serán los encargados de ellos quienes se encarguen de hacer la entrega a los chicos. “Quisimos que el rubro sea más amplio, y lo bueno es que todos precios muy accesibles”, contó Giuliana.

Quienes quieran contribuir con regalos para los niños de los comedores Por una Sonrisa más y Bombal -y además deseen recibir el mensaje informativo con el listado de emprendedores a quienes puedan comprarle los obsequios- pueden escribir un WhatsApp a los teléfonos 2616562242 (Giuly), 2616800244 (Mariana) y 2616980001 (Vicky).