Nafta premium arriba de los $100: qué le pasa al auto cuando le echamos súper

Los últimos aumentos en los precios de los combustibles han llevado a muchos argentinos a modificar sus rutinas, ya sea reemplazando el auto propio por transporte público o reforzando el uso de la bicicleta. Pero hay otra “táctica” de ahorro sobre la que persisten algunos mitos: ¿se daña el auto si cambiamos de premium a súper?

¿Cuánto cuesta llenar el tanque hoy?

Con el último incremento de YPF , ocurrido el sábado pasado, el litro de nafta súper pasó a $86,10, mientras que la Infinia (premium) saltó a $99,60 en el Gran Mendoza.

Teniendo en cuenta que un tanque tiene 40 litros de capacidad promedio, el costo de llenarlo es de $3.444 (súper) y $3.984 (Infinia).

Carteles con tres dígitos en Mendoza

Hubo una época en que los centavos ocupaban tres lugares en los carteles de precios de las estaciones, pero la inflación de los últimos años llevó a correr la coma un lugar hacia la izquierda. Y ahora, con las últimas subas de 2020 y 2021, los puntos de carga debieron moverla otra vez.

En el Valle de Uco, por ejemplo, la nafta premium ya superó los 100 pesos, más precisamente, $102 el litro.

¿Qué pasa si lleno el tanque con nafta súper y no premium?

Miguel Ortega, quien tiene un taller mecánico en calle Federico Moreno de Ciudad, destacó que, es sabido, los autos más nuevos necesitan nafta premium. Es que la súper no tiene el octanaje necesario y, si bien el motor va a funcionar, no va a tener el mismo rendimiento. Además, con el tiempo se tapan los inyectores por donde pasa el combustible, sobre todo si éste no es de buena calidad. De esta manera, se acorta la vida útil del vehículo.

Sin embargo, si el conductor no puede pagar el precio de la nafta premium, Ortega propuso hacer una mezcla y cargar mitad de ésta y mitad de súper. “Son salidas heroicas”, comentó entre risas, ante la complicada situación económica.

La nafta premium no contiene plomo -la súper sí- y, por su mayor octanaje, brinda un mayor rendimiento. Se puede andar una mayor cantidad de kilómetros con la misma cantidad de litros, sobre todo en ruta (la diferencia no es tan marcada en la ciudad). Por eso, se recomienda su uso en los vehículos con inyección electrónica: los fabricados de 1998 en adelante).