Nación renovará el DNU hasta el 25 de junio, con el mismo “semáforo” para aplicar restricciones

El Gobierno nacional renovará hoy el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con los mismos parámetros sanitarios y epidemiológicos hasta el 25 de junio, confirmaron hoy el presidente Alberto Fernández y la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

Sentada al lado del presidente Alberto Fernández en un acto en la Ciudad de Buenos Aires, la funcionaria expresó que el objetivo oficial es seguir vacunando a las personas de acuerdo a la edad hasta llegar a todos los mayores de 18 años con al menos una dosis, lo más rápido posible.

Esta medianoche vence el DNU 334/21, el último dictado por el jefe de Estado y el pleno de su Gabinete, el cual estableció días de confinamiento estricto para las zonas de alto riesgo epidemiológico y alarma sanitaria. Esas restricciones se aplicaron entre el 22 y el 30 de mayo y los días 5 y 6 de junio.

Como ahora no habrá nuevo confinamiento determinado por el Gobierno nacional porque la situación de la pandemia ha mejorado en gran parte del país, se prorrogará en el Decreto 287/2021 que había empezado a regir el 1 de mayo pasado.

Ese decreto fue el que estableció medidas generales de prevención respecto del Covid-19 que se aplicaron en todo el país con disposiciones locales y focalizadas de contención de contagios, dado que se facultó a los gobernadores a adoptar determinadas medidas.

Asimismo, el 287 fue el que estableció los parámetros para definir la existencia de “Bajo Riesgo”, “Mediano Riesgo” o “Alto Riesgo” Epidemiológico y Sanitario en los Departamentos o Partidos de más de más de 40.000 habitantes y los grandes aglomerados urbanos.

Lamento del Presidente

Fernández lamentó que el Congreso no haya sancionado por el momento la ley que establece los parámetros epidemiológicos para que se administren las medidas de restricción en la circulación social y ratificó que continuará emitiendo Decretos de Necesidad y Urgencia mientras eso no ocurra.

“Estamos pasando una pandemia que está lejos de terminar. La enfrentamos con mucho esfuerzo y con mucho agobio social porque llevamos un año y medio peleando la pandemia. Estamos llegando hoy a un punto en el que yo esperaba que una ley ya resolviera cómo íbamos a seguir trabajando sobre el tema, pero deberemos esperar una semana más”, afirmó.

Y agregó: “Se aprobó en el Senado y salió el dictamen de las comisiones de Diputados y espero que la semana que viene pueda ser tratada. Y que de una vez por todas nos pongamos de acuerdo todos en cómo tenemos que actuar frente al riesgo que la pandemia genera. Mientras tanto seguiremos prorrogando la decisión que ya tomamos nosotros”.

El pedido de Vizzotti

Vizzotti, no obstante, señaló que sólo con lo que decida el Estado no alcanza, por lo que pidió mantener y reforzar las medidas de distanciamiento social y cuidado individual por más que el Gobierno no vaya a dictar nuevas restricciones en la circulación.

“Tenemos que seguir fortaleciendo las medidas de cuidado, el rol individual con impacto colectivo. Hay que respetar los dos metros de distancia, el tapabocas y airear los ambientes cerrados”, dijo la funcionaria.

En ese sentido, confirmó que se prorrogará hasta el 25 de junio el DNU del Presidente con la mirada de riesgo epidemiológico bajo, mediano y alto y de alarma sanitaria y los parámetros en relación a las medidas que se deben tomar.

“Seguimos trabajando para vacunar, vacunar y vacunar. Y necesitamos fortalecer los cuidados para bajar los casos, las hospitalizaciones y las muertes. Y que así podamos seguir trabajando en todas las áreas del sistema de salud pensando en la pospandemia”, afirmó.

Vizzotti acompañó a Fernández en una recorrida por el Centro Argentino de Protonterapia (CeArP), que se construye en el barrio porteño de Agronomía, y que se transformará en la primera institución de tratamiento del cáncer con protones de toda América latina y del hemisferio sur.

El proyecto, que estuvo frenado durante la gestión anterior, es un trabajo conjunto entre la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Universidad de Buenos Aires y la empresa INVAP, y permitirá que la Argentina cuente con una tecnología actualmente disponible sólo en 20 países.

Días atrás llegó desde Bélgica equipamiento, como un ciclotrón y partes asociadas al transporte de protones que, junto a otros equipos de última generación, serán instalados en el edificio de casi 8000 m2 que se está construyendo.

El CeArP se encuentra lindero a la Fundación Centro de Diagnóstico Nuclear y frente al Instituto de Oncología Ángel H. Roffo, instituciones con las que estará vinculado para la atención y el abordaje integral de pacientes con cáncer.