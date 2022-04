Nación duda sobre las condiciones del santuario en Brasil al que irán las elefantas del ex zoo mendocino

El Gobierno de Mendoza ultimaba los detalles para el mega traslado de las elefantas Pocha y Guillermina del ex zoológico a una reserva en Brasil, luego de varios meses de entrenamiento de los animales y una preparación especial, pero el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación no renovó los avales para que se produzca este operativo e irá a la Justicia para consultar sobre los alcances de esta medida. Todo esto se da faltando un mes para que se venzan los permisos de Brasil.

Concretamente, el organismo que preside el ministro Juan Cabandié resolvió consultar a la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima) sobre el traslado de las elefantas, madre e hija, ante las dudas que se plantearon en una inspección realizada en Brasil por la Brigada de Control Ambiental (BCA).

Llego el día y comenzó el entrenamiento de los elefantes del Ecoparque para su traslado al santuario de Brasil donde tendrán más espacio y la compañía de otros elefantes

El Instituto de Medio Ambiente y de Recursos Naturales Renovables brasileño realizó una visita al lugar de destino de las ejemplares de Mendoza y se determinó que no contaba con una habilitación como santuario, sino como criadero.

De acuerdo con la información publicada por la cartera nacional, uno de los requisitos para trasladarlos es que está prohibida su reproducción.

Llego el día y comenzó el entrenamiento de los elefantes del Ecoparque para su traslado al santuario de Brasil donde tendrá más espacio y la compañía de otros elefantes

“La inexistencia de la categoría de santuario de elefantes en Brasil, ubicado en las afueras de Mato Grosso, constituye un llamado de atención y motiva el planteo postulado por la cartera ambiental a la Justicia. Deberá ser la Justicia la que defina si los ejemplares deben ser trasladados a un santuario en Brasil u a otro en la República Argentina”, reza la comunicación que puso a Mendoza y a la Nación en un nuevo fuego cruzado y que deja en el medio a dos seres vivos, preparados para abandonar el cautiverio y empezar una nueva vida en el Mato Grosso.

Los Andes consultó a fuentes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible e indicaron que, por el momento, el planteo está hecho en la fiscalía federal especializada en delitos ambientales y todavía no hay traslados a la Justicia provincial.

La reacción de Mendoza

La noticia tomó por sorpresa al secretario de Ambiente de la provincia, Humberto Mingorance, quien advirtió que este revés demora un proceso complejo que se hizo con madre e hija elefantas para que pudieran ingresar a las celdas de grandes dimensiones, donde por varias horas serán transportadas hacia la reserva natural el Santuario de Elefantes Brasil.

“No entiendo el motivo, porque si hace seis meses nos dieron todas las autorizaciones firmadas por el mismo ministro Juan Cabandié y el equipo técnico, por qué ahora tienen estas dudas, cuando tenemos todo autorizado”, se preguntó Mingorance.

El miércoles a última hora desde Nación se comunicó que se remitirá el caso de las elefantas a la Justicia para que termine de dar luz verde a esta operación del ex zoo en vías de convertirse en el Ecoparque.

“Yo estoy seguro que por el Ministerio de Ambiente de Nación o por la Justicia nos van a autorizar el viaje de Pocha y Guillermina, hay que recordar que ya hay varios fallos judiciales con respecto al bienestar animal, porque lo consideran como persona no humana y no pueden estar privados de la libertad. Lo que está haciendo Cabandié no es un hecho menor en términos judiciales, apelo al raciocinio”, advirtió el funcionario en declaraciones a radio Aurora.

Elefantas Pocha y Guillermina

Esta es la primera derivación de los cuatro elefantes que hay en el ex zoológico y que forman parte de los 10 que hay en el país.

El funcionario recordó uno de los antecedentes que validan la fundación que trabaja en este santuario, plasmado en la colaboración del influencer Santiago Maratea. “No es porque sea Santi Maratea pero ellos chequean muy bien todo y en esta oportunidad recaudó los fondos para adecuar las instalaciones para una elefanta africana. No es así, como dice Cabandié, que es un criadero de animales como se está escudando”, disparó el funcionario de Rodolfo Suárez.

Están por vencer las autorizaciones

Mingorance deseó que en 10 días más se pueda destrabar la gestión porque las autorizaciones que exige Brasil vencen en mayo.

“El proceso más largo fue el de adaptación para que puedan ingresar a los contenedores, con una tarea que no es invasiva. Se les hace cariño, son amigables para que los animales entiendan cómo tienen que entrar. Ahora necesitamos la parte burocrática y no quiero pensar que se trate de una cuestión política”, dijo el titular de Ambiente.

Mendoza apelará la decisión con gestiones directas para agilizar el fin de una vida en el encierro de Pocha y de su hija Guillermina, que en sus 25 años nunca conoció la libertad.

Mientras tanto, el Gobierno de Mendoza ya tiene el proyecto ejecutivo para readecuar las instalaciones del ex zoológico y que se convierta en un espacio educativo dentro de 18 meses. Para ello, hay disponibles 10 millones de dólares. Restan los avales de Nación para avanzar en la licitación.

El antecedente de Cecilia

En 2016, la Justicia mendocina habilitó a través de un hábeas corpus el traslado a un santuario de Brasil de Cecilia, una mona de 20 años que estaba en estado depresivo. La decisión la tomó la jueza Alejandra Mauricio, sentando un precedente histórico para el reconocimiento del derecho de los animales, como personas “no humanas”.

El planteo se hizo de parte de la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (Afada) y Mauricio dispuso el traslado a Sorocaba, donde Cecilia vive junto a sus congéneres.

Ante la consulta a la jueza que marcó jurisprudencia para el mundo, señaló: “Los animales del zoológico pertenecen al patrimonio de Mendoza y requieren de una legislación para que se haga la donación. Las partes acordaron para que la Legislatura de Mendoza disponga ese trámite y nunca ocurrió, por eso saqué el hábeas corpus en ese momento y se logró que Cecilia tuviera una mejor vida”.

Hoy la mona vive en compañía de un macho llamado Marcelino. Para su especie lo peor es la soledad, es por ello que vive perfectamente adaptada, según informaron desde Santuario de Grandes Primates de Sorocaba.