Murió por Covid la destacada ex directora del CUC Lilian Montes

La comunidad educativa de la Universidad Nacional de Cuyo Mendoza está de luto por el fallecimiento de la ex directora del Colegio Universitario Central José de San Martín (CUC) Lilian Montes (61).

La querida docente falleció esta mañana a causa de complicaciones por Covid-19.

Montes se jubiló en 2017 tras 40 años de trabajo en el reconocido colegio de la universidad.

Ni bien salió del secundario (que no fue en el CUC), Lilian tuvo su primer trabajo como preceptora en ese colegio, sin imaginar entonces que terminaría al frente de la institución. “Fue gracias a Irma Suárez que me dio la oportunidad de trabajar ahí, lo que me permitió al mismo tiempo estudiar Letras en la Facultad de Filosofía y Letras”, recordó en una entrevista que le realizó este medio.

Una vez recibida, el entonces vicedirector Emilio Puebla le ofreció el reemplazo de una docente que daba Griego. Así, con unas horas al mes, comenzó como profesora del CUC y, como ella misma explicó, “fui tomando más horas y concentré toda mi actividad en el colegio dando además Latín y Lengua”.

Fue en esta última materia en la que finalmente se estableció, hasta que en 1997, 20 años después de haber entrado a trabajar, ganó el concurso para el cargo de vicedirectora del turno tarde. En tanto, en 2002, ganó el curso para la vicedirección del turno manaña.

Quiso el destino que sólo 7 meses después la entonces directora, María Isabel Zamorano, dejara el puesto para asumir otro cargo en la DIGES.. Así, como Lilian era la primera en orden de mérito, quedó al frente del CUC.

Emotiva despedida

En un emotivo acto, el 31 de mayo de 2017 los alumnos y docentes del CUC homenajearon a Lilian a modo de reconocimiento por tantos años de compromiso para hacer de ese lugar, el mejor. Desde entonces, los mensajes afectuosos no han cesado.

“Nunca pensé que iba a ser merecedora de tanto cariño, me han hecho revalorizar mi trayectoria. Todo lo que hice fue gracias al equipo con el que trabajé y a mi familia”, dijo en esa oportunidad Lilian con lágrimas en los ojos.

Cuando se le pidió definir su relación con el CUC, Lilian fue contundente: “Es parte de mi identidad. Fue una posibilidad de promoción social y cultural. Me permitió estudiar y después ser la directora. Hasta ahora fue mi lugar en el mundo, mi pasión, donde tengo muchos afectos importantes”.